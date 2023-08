Mbappé: c’è la svolta con il PSG, la situazione

Il caso relativo a Kylian Mbappé sembra essere giunto ad un punto di svolta importante: il giocatore ora può riaprire i discorsi con il Paris Saint-Germain.

Spesso si dice che il calciomercato sia imprevedibile, e mai come in questo caso non si tratta assolutamente di una frase fatta. Dopo un’estate decisamente movimentata, caratterizzata da un muro contro muro, il costante rifiuto di un rinnovo e di qualsiasi altra destinazione e, addirittura, la minaccia di azioni legali, sembra che la telenovela legata a Kylian Mbappé possa vivere un nuovo, inaspettato, capitolo.

Il campione francese, infatti, sembrava lontanissimo dal club parigino, attirato dalle sirene che lo avrebbero portato verso un’altra capitale, ma quella spagnola, sponda blanca. Ma il vento in questi giorni starebbe cambiando.

Il Real Madrid, infatti, interessato al giocatore, aveva in programma di prenderlo a parametro zero a fine stagione, quando il contratto del classe ’98 sarebbe giunto alla sua naturale conclusione, e quella sembrava anche la volontà di Mbappé.

Il ragazzo, infatti, aveva più volte dichiarato di voler giocare l’ultimo anno con il club rouge et bleu, senza rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2024, e trasferirsi tra le fila delle merengues a parametro zero. Ma nelle ultime ore la situazione sarebbe cambiata radicalmente.

Mbappé, novità in vista: riavvicinamento tra il campione e il PSG?

In questa sessione il presidente iberico Florentino Pérez ha già speso più di 120 milioni di euro per i cartellini dei soli Jude Bellingham (103 milioni) e Arda Güler (20 più bonus), oltre ad essersi già assicurato per ben 60 milioni il giovane brasiliano Endrick in vista della prossima stagione, in attesa che l’attaccante del Palmeiras compia 18 anni.

La situazione, naturalmente, non era gradita al Paris Saint-Germain che, pur essendosi rassegnato a perdere quello che, ad oggi, è uno dei migliori calciatori al mondo, avrebbe almeno voluto ricavare una cifra importante dalla sua cessione.

Ed è per questo che, nel corso di questo calciomercato, i parigini hanno trattato più volte soprattutto con i sauditi dell’Al-Hilal, che avrebbero offerto circa 300 milioni di euro, con la possibilità di lasciare libero il francese dopo il primo anno di contratto e permettergli di andare a Madrid.

Offerta, però, rifiutata dal calciatore, che ha messo il veto a qualsiasi tipo di trasferimento, attirandosi le ire del club, il quale aveva addirittura minacciato azioni legali contro il Real e aveva messo fuori rosa il numero 7. Non a caso, il giocatore non è stato convocato per la prima partita di campionato contro il Lorient, finita 0-0.

Adesso, però, sembra che la situazione possa arrivare ad una svolta, visto che, dalla Francia, si parla di nuovi contatti tra le parti che potrebbero accordarsi per una sorta di “via di mezzo”: il PSG potrebbe accettare di lasciar partire Mbappé entro agosto, a fronte del pagamento di un indennizzo da parte del Real Madrid.