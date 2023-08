Napoli, che frecciata a De Laurentiis: “La morale…”

Incredibile frecciata al Napoli e Aurelio De Laurentiis! L’attacco è avvenuto proprio in queste ore e ha fatto discutere molto. Si parla addirittura di morale!

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha subito una frecciata, anzi un vero e proprio attacco in queste ore che sta facendo molto discutere. Il numero uno partenopeo è solito ad uscite molto particolari che spesso possono risultare impopolari. Nei giorni appena trascorsi è al centro della critica sportiva per la penale che non permette di liberare Spalletti per la Nazionale.

Il motivo del contendere è molto semplice, e allo stesso tempo estremamente complesso: dopo le dimissioni di Mancini la FIGC ha bisogno di un nuovo CT. La scelta di Gravina sarebbe ricaduta proprio sull’ex tecnico del Napoli, vincolato ancora da un anno di contratto con la società partenopea. E se qualcuno lo vuole prima dovrà pagare una penale che ad oggi è di poco inferiore ai 3 milioni di euro.

Ma dalla FIGC fanno sapere che non c’è nessuna disponibilità nel pagare questa somma di denaro, che d’altronde dovrebbe essere versata, attenendosi alla legge, in primis dal diretto interessato (l’allenatore), e solo in seguito a un accordo da un terzo elemento (un club o una federazione). La questione dunque riguarda Spalletti e De Laurentiis, colpendo solo indirettamente la FIGC.

Questo non vuol dire che Gravina sia stato fermo a guardare. Il numero uno federale ha provato a far eliminare questa penale, ricevendo un secco ‘no’ da De Laurentiis. Chiunque voglia Spalletti deve pagare la penale, anche se non si tratta di un club rivale, ma della Nazionale italiana.

Napoli, che frecciata a De Laurentiis!

Questo ovviamente ha fatto e sta facendo discutere non poco gli opinionisti e i tifosi, tra contrari e favorevoli. Nella categoria degli assolutamente contrari rientra sicuramente il giornalista Giovanni Capuano, che con un tweet ha attaccato letteralmente il patron azzurro.

“C’è stato un tempo in cui per ADL deroghe e proroghe non erano un problema. Poi per fortuna si è ravveduto giusto in tempo per fare la morale agli altri“, recita quanto scritto dal noto collega. Ma a cosa si riferisce? Proviamo a ricostruire la vicenda, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto in passato tra il presidente azzurro e la Federazione.

Il giornalista ha ricordato la deroga che Gravina (e quindi la FIGC) concesse a De Laurentiis per quanto riguarda la questione della multiproprietà. Come noto la famiglia del patron azzurro ha anche il Bari (tecnicamente di proprietà del figlio Luigi). Da qualche anno non è più possibile avere più club in Italia e la scadenza fissata inizialmente era il 2024.

Il numero uno federale venne incontro ai De Laurentiis prorogando la riforma sulle multiproprietà fino al 2028/29, una scadenza più lunga nel tempo, per dar modo al patron azzurro e biancorosso di cercare il miglior offerente a cui vendere il secondo club.

Dunque secondo il noto giornalista ora De Laurentiis avrebbe potuto chiudere un occhio e ‘ricambiare il favore’. Invece si è andati allo scontro! Come si evolverà la situazione saranno i prossimi giorni a chiarirlo, intanto tra le parti non tira una buona aria. E il presidente del Napoli deve anche accettare di incassare frecciate e attacchi dal mondo del calcio e dai vari addetti ai lavori.