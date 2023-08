Colpo improvviso della Juve in attacco, arriva una stella della Liga

Si muove qualcosa per l’attacco della Juventus, ma non riguarda né Vlahovic, né Lukaku, né Berardi. Allora chi?

Forse non è tutto casuale. A volte può bastare una notizia quasi ufficiale per dare vita ad una serie di altre notizie che seguono a cascata, quasi come naturale conseguenza. La Juventus, a dire il vero, in questa sessione di mercato, fa più notizia a causa delle trattative saltate che non invece per quelle andate a buon fine.

E siamo nelle ore in cui sembra che un’altra importante trattativa della società bianconera sia definitivamente tramontata. Da giorni ormai si parlava con insistenza di una pressoché imminente chiusura della trattativa che avrebbe portato Domenico Berardi, capitano e bandiera del Sassuolo, a vestire la maglia della Juventus.

Trovato l’accordo tra la Juventus e il 29enne talento calabrese, lo scoglio ultimo rimaneva l’intesa tra i due club. Intesa non trovata dal momento che il Sassuolo non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale da parte della Juventus.

Almeno questo si evince dalle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport dall’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, che ha anche parlato di una data ultima, fissata per il 17 agosto, in cui la Juventus avrebbe dovuto presentare la sua offerta per Berardi. Offerta che, come detto, non sarebbe mai arrivata sul tavolo di Carnevali.

Colpo improvviso della Juve

Nel momento in cui i media riportano la notizia della brusca interruzione dei rapporti tra Juventus e Sassuolo e della concreta possibilità che il club neroverde ritiri dal mercato il suo capitano, ecco la quasi naturale conseguenza che ci informa di come la Juventus sia sulle tracce di un altro attaccante. Chi?

Il nome giusto per rimpiazzare il mai arrivato Berardi potrebbe essere un suo vecchio pallino, un giocatore di grandissima qualità, ancora giovane e pronto a esplodere da un momento all’altro, monitorato a lungo anche negli anni di Napoli.

Luiz Henrique André Rosa da Silva, più semplicemente Luiz Henrique, è un attaccante brasiliano, classe 2001, che milita nella Liga con la maglia del Betis Siviglia. Non è esattamente un nome nuovo per la Juventus dal momento che il direttore tecnico bianconero lo segue ormai da tempo. Sul talento brasiliano si è già mosso anche il club russo dello Zenit che ha già formalizzato una sua prima offerta pari a 20 milioni di euro, immediatamente rispedita al mittente dal club spagnolo.

Il Betis ha fissato una cifra minima, 35 milioni di euro, per iniziare una trattativa per il giovane campione. Una richiesta elevata che la Juventus potrebbe soddisfare soltanto inserendo una contropartita tecnica. 15 milioni di euro più il giovane Soulé potrebbe essere l’offerta della società bianconera per tentare di superare le resistenze spagnole.

Anche qui trattasi di un’operazione complessa che non offre nemmeno la certezza che si possa abbozzare una trattativa. Anche perché di tempo ne rimane poco. Il mercato terminerà il 1° settembre. Ancora pochi giorni a disposizione per Giuntoli, chiamato a piazzare almeno un paio di colpi per non iniziare la sua avventura in bianconero deludendo buona parte dei suoi tifosi.