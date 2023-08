Giorgia Soleri ‘dimentica’ Damiano: il lato A è da urlo

L’interruzione della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano non ha fatto desistere la bella influencer dal pubblicare l’ennesimo scatto

Giorgia Soleri è una delle influencer dall’aspetto più incantevole in assoluto. Tuttavia, fa allo stesso tempo parte di una casistica più unica che rara. Il seguito che ha ottenuto non dipende infatti dalla sua precedente relazione con una persona di spicco. E nemmeno dal suo fisico spaziale. Tante persone la seguono per via delle sue battaglie. Battaglie sociali di puro attivismo, che da ormai parecchio tempo porta avanti con dedizione e con passione.

Classe 1996 e nata a Milano, la Soleri vive però a Roma da innumerevoli anni. Tanto da sentirsi quasi romana di adozione, per quanto abbia sempre tenuto a specificare di essere nata nell’omonimo capoluogo milanese. Il suo bell’aspetto raramente passa inosservato. Ma ciò che balza di più all’occhio è come il suo pubblico sia molto attento agli ideali che porta avanti quotidianamente.

Di recente è finita al centro di un’aspra polemica per via di un post su Silvio Berlusconi dopo la sua morte. I suoi toni sono stati effettivamente troppo “concitati”, per quello che a prescindere dalla fede politica è comunque un lutto. Lutto che ha inevitabilmente trafitto parecchie persone, tra cari e fedelissimi. Subito dopo la sua pubblicazione e le numerose critiche ricevute, la Soleri si è scusata immediatamente con i suoi fan rimuovendo il pensiero espresso. Un piccolo passo falso, ma che per fortuna è stato prontamente riscattato.

Insomma, già da questo episodio avvenuto poco tempo fa si può delineare un tratto ben preciso circa la sua personalità. Il suo attivismo volto alla tutela dei diritti delle minoranze non è mai stato nascosto, anzi… Per quanto possibile lo ha sempre espresso con una certa fierezza. Ma si sa, soprattutto su Instagram anche l’occhio vuole la sua parte.

Giorgia Soleri conquista tutti

Giorgia Soleri è senza ombra di dubbio una delle ragazze più belle presenti sulla popolare piattaforma social. Le sue scelte estetiche impopolari ma estremamente personali l’hanno resa ancora più bella agli occhi di chi ama la trasgressione dei canoni. E lei, per quanto concerne questa materia, è una vera esperta. Questa volta ha però scelto di conformarsi, e il risultato è stato oltremodo straordinario.

Un lato A meraviglioso quello della bella Soleri, la quale grazie alle sue forme sinuose e abbondanti ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico. I fan sperano così di vederla nuovamente davanti alla fotocamera in queste vesti (per così dire).