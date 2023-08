Nazionale: “Non è italiano”, primo problema per Spalletti

Per Spalletti potrebbe esserci subito un primo problema. Un giocatore è finito nel mirino di critiche dicendo che “non è italiano”.

L’avventura di Luciano Spalletti deve ancora iniziare, ma i problemi iniziano già ad esserci. Il compito dell’ex tecnico del Napoli non è a priori un compito semplice considerando il fatto di dover preparare due partite in poco tempo e naturalmente cercare di ottenere i risultati che Mancini ha ottenuto almeno nella sua prima fase.

Ma in queste ultime ore è nato una polemica su un calciatore che non sarebbe italiano. Un nuovo problema importante per Luciano Spalletti, che dovrà decidere se magari richiamare il giocatore oppure toglierlo da subito dal giro.

“Non è italiano”, scoppia la polemica

Luciano Spalletti sta già lavorando sui pre-convocati. Inutile dire che le scelte saranno fatte in base alle sue sensazioni visto che non li ha mai allenati. Non è da escludere la scelta di proseguire con la rosa convocata da Roberto Mancini, ma le sorprese possono sempre esserci considerando che ogni tecnico ha una sua idea e per questo motivo magari sarà convocato un calciatore che fino a questo momento è stato escluso perché si rispecchia nel suo modo di giocare.

In queste ultime ore però, è nata una polemica su Jorginho. Secondo quanto detto da Emiliano Viviano ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it in onda su TvPlay, ha ribadito che per lui il centrocampista non è italiano e la sua convocazione è per opportunità. Discorso diverso, invece, per Adjapong, Balotelli e Gnonto sono da considerare nostri connazionali.

Parole che sono destinate a fare rumore considerando che Jorginho potrebbe essere uno dei fari della nuova nazionale almeno in questa prima fase. Vedremo se alla fine Spalletti convocherà il calciatore oppure deciderà di non sposare la questione oriundi. Quadro più chiaro che comunque si avrà solamente da ottobre.

Viviano: “Jorginho convocato per opportunità”

Emanuele Viviano, portiere dell’Ascoli, ha confermato che per lui Jorginho non è italiano e quindi per lui la convocazione sarebbe avvenuta per opportunità. Vedremo ora se Spalletti continuerà su questa strada oppure cambierà, ma sicuramente si tratta di una vicenda destinata a far discutere.

Nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro sulle decisioni di Spalletti e anche sulla presenza di Jorginho nella rosa dell’Italia che andrà a caccia del pass per gli Europei.