Doppia cessione Juve: 50 milioni per gli ultimi colpacci

La società bianconera vuole portare a casa almeno altri due acquisti ma Giuntoli è al lavoro anche per piazzare altrettanti esuberi. Ecco le ultime

La regola della Juventus non cambia nemmeno a pochi giorni dallo scadere del calciomercato. Per acquistare occorre prima cedere e tutto diventa più complicato per via del fatto che il 1° settembre è ad un passo. Beppe Marotta ha già fatto sapere che, secondo la sua opinione, in dieci giorni sarà impossibile riportare in Italia Lukaku.

Cristiano Giuntoli annota ma spera che colui che l’ha preceduto alla Juventus, anche se con ruoli diversi, si sbagli e che sia soltanto una maniera come un’altra di allontanare l’incubo di vedere Lukaku con la maglia a strisce bianconere. Ma il centravanti belga al momento non è l’unico pensiero che assilla il direttore tecnico bianconero, a dieci giorni dallo stop del mercato.

Domenico Berardi è la trattativa più complessa da portare a dama per via della totale chiusura mostrata dall’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Per il dirigente neroverde, l’esterno calabrese rimarrà al Sassuolo poiché sono scaduti i tempi per la Juventus di presentare la sua offerta.

Ma Berardi non è l’unico profilo che la Juventus vorrebbe inserire per completare la sua rosa.

Doppia cessione Juve e 50 milioni

Domenico Berardi e un centrocampista. Allora, in quel caso, il mercato della Juventus potrebbe definirsi chiuso. Ma prima occorre sempre cedere, più in fretta che mai.

In questo momento vi sono un paio di elementi della rosa che sono particolarmente seguitai da due club. Il primo è Moise Kean, che qualche giorno fa è stato al centro delle attenzioni del Milan che lo avrebbe richiesto in prestito alla Juventus.

La società bianconera potrebbe essere interessata ad una sua cessione soltanto a titolo definito. La valutazione che ha fatto la Juventus del suo attaccante è tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Il Fulham ha già presentato alla Juventus un’ offerta e la trattativa potrebbe avere un seguito importante.

Anche su Matias Soulé vi sono gli occhi di un club straniero. Questa volta è il Feyenoord a tallonare il talento argentino della Juventus. La sua valutazione non è inferiore ai 20 milioni di euro. Sarebbe un’altra di quelle cessioni dolorose, alla Rovella per intenderci, ma necessarie per il bilancio e poter acquisire i rinforzi desiderati.

Una doppia cessione che alla fine potrebbe portare la bellezza di 50 milioni di euro nelle casse della Juventus. A quel punto si potrebbero chiudere le due trattative e portare ad Allegri due tasselli fondamentali per il suo undici titolare.