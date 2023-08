Laura Cremaschi da applausi al mare: lato B da sogno

Laura Cremaschi ha un fisico meraviglioso. Uno dei suoi ultimi scatti al mare ha dimostrato ancora una volta la sua bellezza

Laura Cremaschi è senza alcuna ombra di dubbio una delle ragazze più belle presenti sui social. La sua carriera televisiva unita parallelamente a quella di influencer le hanno permesso di stare continuamente sotto le accecanti e forti luci dei riflettori. L’attenzione mediatica che le viene rivolta deriva ovviamente dal suo fisico eccezionale, e non è un caso il fatto che ci siano così tante persone che la seguono e che la ammirano. Per ciò che è e per ciò che fa…

Oltre un milione di seguaci su Instagram sono un ottimo biglietto da visita per coloro che non la conoscono affatto. Cosa particolarmente rara, se si considerano tutti i programmi televisivi a cui ha potuto prendere parte in maniera attiva. Classe 1987, come da introduzione è una nota showgirl e influencer. Avanti un altro è senza ombra di dubbio la trasmissione che meglio le ha permesso di sbarcare il lunario grazie alla televisione, soprattutto per via del ruolo di “Bonas”, che oltre alla presenza scenica le ha permesso anche di mostrare il suo bel fisico.

Ha partecipato anche a Temptation Island versione Vip, con una conduzione magistrale effettuata da Simona Ventura. Ma non è solo di televisione che riesce a vivere. La bella Cremaschi, infatti, è soprattutto su Instagram che riesce ad esprimere sé stessa nel migliore dei modi. La foto che avremo occasione di vedere nel prossimo paragrafo è un chiaro esempio di ciò che si può ottenere tramite l’utilizzo dei social. Sia mediaticamente che anche economicamente.

I continui post della bella influencer le aprono di continuo strade su strade per collaborazioni proficue. Insomma, una situazione da cui tutti traggono vantaggio.

Tutti pazzi per la Cremaschi

I fan sono tutti pazzi per la Cremaschi. La meravigliosa showgirl e influencer ha pubblicato uno scatto al mare a dir poco da capogiro. Per non lasciare spazio ad ulteriori descrizioni, è giunto il momento di vedere finalmente il meraviglioso scatto in questione.

Il costume si sposa perfettamente con le sue forme sinuose e toniche, con un lato A da paura e un lato B che perlomeno in questa foto è tutto da immaginare e da scoprire. Insomma, la pioggia di like non indifferente non ha tardato ad arrivare, e non è difficile capirne il motivo.