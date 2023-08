Monica Bertini sempre più “ricercata”: foto fuorilegge su Instagram

La giornalista di Sport Mediaset, appena tornata in carreggiata dopo l’avvio della Serie A, conquista tutti sui social con una foto divertente

Monica Bertini di ritorno su Italia 1 per condurre assieme al collega giornalista Massimo Callegari la prima puntata della nuova stagione di Pressing che, come da tradizione, si occuperà di analizzare quanto accaduto durante la prima giornata di Serie A.

Non aspettavano altro gli aficionados di Monica che la seguono costantemente sui social non solo per la sua evidente bellezza, ma anche per via della sua grande professionalità. Monica comincerà a breve il suo settimo anno a Mediaset dopo aver lavorato dapprima a Sportitalia, dove è “nata” professionalmente, e poi a Sky Sport dove ha raggiunto la notorietà a livello nazionale.

Chiaramente una giornalista del calibro di Monica ha raggiunto numeri ancora più importanti grazie a Instagram, nel quale propone contenuti giornalieri: alla Bertini in effetti non costa tanto raccogliere interazioni di prima fascia, basta un semplice scatto per ammaliare il suo pubblico.

Monica Bertini “ricercata”: siparietto prima del ritorno in onda

Monica Bertin ha compiuto il grande salto verso Mediaset nel 2016 dopo aver lavorato egregiamente a Sky Sport. Quei due anni con l’mittente satellitare sono stati indispensabili per crescere ancora di più e per permettergli di andare a condurre due programmi di punta di Mediaset (entrambi attivi sin dagli anni 90′): Sport Mediaset e Pressing (assieme al sopracitato Massimo Callegari che, oltre a essere un abile conduttore, è uno dei migliori telecronisti su piazza).

Su Instagram ha superato da poco quota 500mila, numeri pazzeschi destinati a crescere. A Monica piace giocare con la propria sensualità che traspare senza troppi problemi. Davanti ai suoi seguaci non si nasconde e si mostra per quel che è: una donna bellissima e una professionista di primissimo piano. Non mancano i momenti seri, ma la maggior parte dei contenuti che propone sono gioviali e simpatici.

La giornalista di Parma, quarantenne non da moltissimo, riesce a conquistare il suo pubblico non sempre grazie a scatti provocanti e sensuali. A volte le piace scherzare proponendo una versione di se stessa meno conosciuta, ma non per questo meritevole di attenzione. E così per inaugurare la nuova stagione di Pressing, che comincerà a breve su Italia 1, la bella giornalista ha voluto scherza sulla sua immagine proponendosi su Instagram in versione “ricercata”: uno scatto simpatico che ha avuto un grande successo.