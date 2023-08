Saluta l’Inter e si trasferisce alla Juve, bomba in Serie A

La bomba di mercato spinge l’Inter ad avviare valutazioni immediate: la Juve piomba su un nerazzurro, clamorosa indiscrezione sulla trattativa

Saranno ore caldissime, infiammate dall’esigenza di alcuni club impegnati a completare le rose, spesso anche in ruoli chiave. A meno di una settimana dalla chiusura del mercato, la sensazione è che si assisterà ad un rush finale diverso da quello degli ultimi anni.

Sono le valutazioni dei tecnici, maturate dopo la prima giornata, ad alimentare alcune trattative che sembravano solo voci, e ora invece trovano conferme. Con la Roma ancora a caccia di un attaccante, il Milan di un vice Giroud, e Juve e Atalanta in agguato per fiutare il colpo, restano molti i dossier aperti per gli uomini di mercato. In una sessione estiva che ha già regalato colpi di scena, rotture clamorose e giravolte inattese, c’è la concreta possibilità che qualche altro affare destinato a far discutere i tifosi possa trovare conferme.

Nelle ultime ore è infatti arrivata una vera e propria bomba di mercato, lanciata da un portale spagnolo che si occupa di calciomercato. La Juventus starebbe valutando seriamente un blitz per un calciatore dell’Inter e Marotta sarebbe pronto ad avviare una serie di valutazioni per capire sostenibilità ed effetti derivanti da una eventuale cessione.

Juve, occhi in casa Inter: clamorosa rivelazione

In casa Juve c’è una nuova filosofia improntata a portare avanti solo affari sostenibili, badando al lato tecnico ma anche alle casse societarie. Giuntoli ha accettato questa missione, anche a costo di dover perdere per strada obiettivi come Kessié e Milinkovis-Savic.

A Torino hanno quindi scelto di non intervenire sul centrocampo ma di potenziare l’attacco, ma anche in questo caso la trattativa per Lukaku prima, e quella Berardi poi, sono state frenate da una lunga serie di difficoltà. Giuntoli è costretto quindi a guardarsi intorno per accontentare Allegri. Il tecnico vorrebbe sacrificare Kean per cercare un elemento in grado di dare estro, dribbling e imprevedibilità alla manovra, e avrebbe pensato ad un calciatore dell’Inter.

Lo riporta il portale Fichajes.net, convinto che Giuntoli possa cercare di arrivare a Joaquin Correa. L’attaccante nerazzurro reclama spazio, è chiuso, e Marotta è sempre più vicino a riportare a Milano Sanchez. In condizioni normali sarebbe difficile, almeno secondo il portale spagnolo, una trattativa fra l’Inter e la Juve. La necessità di vendere Correa potrebbe però spingere Marotta a valutare l’eventuale offerta e riflettere sull’affare. Sempre a patto che da Torino riescano a trovare la formula per la cessione di Kean al Fulham, pronto a puntare sull’attaccante che Allegri potrebbe sacrificare.