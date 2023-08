Cessione improvvisa: la Juventus incassa 30 milioni

La Juve sta preparando un’altra importante cessione che porterà nelle casse del club la bellezza di 30 milioni di euro

Nella sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli era stato fin troppo chiaro su quelle che sarebbero state le strategie di mercato dei bianconeri.

L’ex direttore sportivo di Napoli e Carpi aveva infatti sottolineato che la rosa è già molto competitiva e che la priorità sarebbe stata quella di sfoltirla, vista l’esclusione dalla Conference League decretata dall’UEFA in seguito alle note vicende di giustizia sportiva.

Giuntoli deve ancora provvedere alla cessione di alcuni esuberi, tra cui Bonucci e Pjaca; inoltre in questi ultimi giorni di mercato anche qualche giovane potrebbe essere girato in prestito a qualche squadra di seconda fascia. Ma non è tutto, perché sempre nella citata conferenza Giuntoli ha ribadito che in caso di offerte irrinunciabili la Juve si siederebbe al tavolo perché “c’è bisogno di dare una sistematina ai conti“.

Proprio in queste ore sono circolati alcuni rumors che vorrebbero la Signora pronta a cedere uno dei suoi attaccanti: pare che alla Continassa sia arrivata un’offerta a cui è davvero difficile dire di no.

Svolta clamorosa per la Juve: il bomber saluta, 30 milioni per i bianconeri

Stiamo parlando di Moise Kean, che non ha fatto parte della vittoriosa trasferta di Udine (3-0 per gli uomini di Allegri) a causa di un infortunio.

La Juve sta cercando di aumentare il livello del suo reparto avanzato ingaggiando uno tra Berardi e Lukaku, anche se entrambe le piste appaiono al momento molto complicate. Tuttavia, i bianconeri potrebbero ottenere il denaro necessario per andare all’assalto di uno dei due attaccanti proprio grazie alla cessione di Moise Kean, molto apprezzato soprattutto all’estero. Il Siviglia ha infatti bussato alle porte della Juve, ma gli andalusi sarebbero disposti a prendere Kean soltanto in prestito.

Un’ipotesi che non stuzzica la Signora, che invece guarda con molta più attenzione all’interesse del Fulham. Il club inglese ha infatti dovuto salutare il forte bomber Aleksandr Mitrovic, uno dei tanti che ha scelto di accettare il ricco corteggiamento saudita e volare in Arabia (precisamente all’Al-Hilal). Il Fulham ha quindi bisogno di un sostituto dell’attaccante serbo, che ha totalizzato 204 presenze e 111 gol con la maglia dei Cottagers.

La scelta sarebbe ricaduta proprio su Kean, anche se la Juve valuta l’attaccante italiano non meno di 30-35 milioni di euro. L’impressione è che però la trattativa possa svilupparsi concretamente nei prossimi giorni.