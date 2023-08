De Rossi, che bordata dall’ex compagno: “Solo ca**ate”

A distanza di mesi dall’esonero alla Spal, arrivano parole durissime da un ex compagno di De Rossi

Periodo di grandi riflessioni per Daniele De Rossi. Il celebre ‘capitan futuro’ della Roma, dal 2020 ufficialmente ex giocatore, dopo una parentesi avventurosa e affascinante di qualche mese al Boca Juniors, ha iniziato nel 2021 la sua carriera da allenatore. Si è fatto le ossa inizialmente nello staff di Mancini all’interno della Nazionale, prima di accettare il progetto SPAL in Serie B.

Le cose non sono andate come sperato, però, per l’ex calciatore giallorosso, dopo pochi mesi sollevato dal suo incarico dalla società estense, peraltro senza che il suo allontanamento ottenesse gli effetti sperati, vista e considerata la retrocessione della squadra nel corso dell’ultimo campionato.

Esonerato nel mese di febbraio, De Rossi è rimasto sotto contratto con gli estensi fino alla risoluzione dell’accordo, arrivata lo scorso giugno. Adesso è alla ricerca di una nuova avventura che possa permettergli di rilanciarsi, consapevole delle difficoltà che un giovane tecnico come lui può incontrare sul proprio percorso.

In attesa di avere una seconda chance, però, all’ex centrocampista della Roma, uno dei tanti campioni del mondo del 2006 che si sono già messi alla prova in panchina, è arrivata una ‘bordata’ non da poco da parte di un suo ex compagno. Qualcuno evidentemente non ha apprezzato il suo lavoro ultimamente, e ha voluto farlo sapere pubblicamente attraverso dichiarazioni durissime rilasciate nel corso di una recente intervista.

Bufera su De Rossi: attacco durissimo dell’ex compagno di squadra

A parlare, non proprio con termini lusinghieri, di De Rossi e della sua avventura da allenatore è stato non solo un suo ex compagno di squadra, ma anche un suo ex giocatore alla SPAL, il belga Radja Nainggolan.

La loro reunion in terra estense non è andata come sperato per entrambi. De Rossi ha vissuto un battesimo del fuoco davvero duro in Serie B, Radja ha dovuto constatare quanto il campionato cadetto sia complicato anche per un giocatore importante, ma in parabola discendente, come lui.

Un’avventura che, a posteriori, l’ex Royal Antwerp si sarebbe risparmiato volentieri, come confessato apertamente in un’intervista rilasciata alla pagina Instagram parlamoderoma2.0: “Ho fatto una scelta di cuore raggiungendo Daniele, mi ha convinto raccontandomi un a mare di ca…“.

De Rossi lo avrebbe lusingato parlandogli benissimo della città (e sulla bellezza di Ferrara non c’è molto da discutere), del progetto, della società. Invece, le cose sono malissimo per lui, anche perché la dirigenza, che gli aveva garantito che De Rossi non si sarebbe mosso da Ferrara, lo ha cacciato dopo pochissimo tempo.

Da quel momento in poi Radja è stato sostanzialmente messo ai margini del progetto, e oggi si ritrova ancora alla ricerca di una squadra quando siamo arrivati ormai nelle ultime settimane di agosto. Vatti a fidare degli amici…