Gabri Veiga in Arabia: il Napoli prende un campione del mondo

Addio a Gabri Veiga, ma il Napoli sembrerebbe avere già in mente il sostituto: si tratta di un campione del mondo

Di fuochi d’artificio non se ne sono visti in casa Napoli. Quelli per la vittoria dello scudetto in città ci sono stati eccome, ma qualcuno si aspettava di più dal mercato dei campioni d’Italia in carica. Alla squadra azzurra invece è ‘bastato’ tenersi stretti i fenomeni come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia per pensare di essere ancora la più forte del campionato.

Per ora i numeri hanno dato ragione ai Partenopei che alla primissima con lo scudetto sul petto hanno liquidato il Frosinone nel suo amaro ritorno in Serie A. I ciociari erano pure passati in vantaggio con un rigore, ma lo strapotere azzurro non è tardato ad arrivare e la partita è finita 1-3. Bene, ma forse un po’ poco comunque per chi attendeva dei colpi per un Napoli ancora più forte.

Infatti nelle idee della società c’era quella di un gran colpo prima della fine del calciomercato. E sembrava anche quasi fatta tanto che si era parlato di visite mediche imminenti. Invece la doccia gelata è arrivata a causa della decisione finale di Gabri Veiga. A soli 22 anni avrebbe preferito un solido contratto saudita alla possibilità di giocare la Champions League. Scelta che sui social sta facendo discutere.

Napoli: colpo Champions, prende un campione del mondo

Il talento del Celta Vigo non era seguito certo solo dai napoletani, in generale per lui si immaginava un futuro diverso. Forse Veiga tornerà in Europa tra qualche anno, ma il Napoli vuole continuare a vincere oggi e di tempo ne è rimasto poco. La chiusura del mercato si fa sempre più vicina, intanto ora spunta già il nome del piano B azzurro. De Laurentiis non si farà trovare con le mani in mano.

Dalle ultimissime indiscrezioni sembra infatti che i partenopei ora vogliano puntare forte sul ventinovenne, Rodrigo De Paul. Classe da vendere e personalità che già conosciamo per il centrocampista di proprietà dell’Atletico Madrid. Fresco campione del mondo, De Paul è arrivato in Spagna nel 2021 dopo aver già giocato in Serie A con l’Udinese.

Il sudamericano ha un contratto che scade nel 2026 e, per portarlo via dal ‘Wanda Metropolitano’, potrebbero volerci circa 40 milioni. Ma gli azzurri avevano già deciso di spendere una cifra simile per Veiga e quindi non sarà questo a spaventarli. La trattativa con i Colchoneros dovrebbe essere già aperta.