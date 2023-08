Giuntoli ci prova: ‘scambio’ in Serie A

Giuntoli sta provando a mettere a segno qualche importante colpo in questi ultimi giorni di mercato: si lavora ad uno ‘scambio’ da urlo

I tifosi juventini hanno apprezzato molto la prima uscita stagionale della Signora, che si è imposta con un netto 3-0 sul terreno di Udine grazie alle reti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (su rigore) e Adrien Rabiot. Un successo che consente di guardare con molta più fiducia ai prossimi impegni e permette anche di liberarsi dalle scorie della passata stagione, certamente una delle più tormentate della storia recente bianconera.

Tuttavia, nonostante l’ottima partenza, i fan bianconeri ritengono che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri debba essere ulteriormente migliorata. La tifoseria spera che in questi ultimi giorni di calciomercato Cristiano Giuntoli possa mettere a segno qualche colpo importante che consenta davvero di poter sognare in grande.

I nomi sul taccuino del nuovo direttore sportivo bianconero sono quelli già noti, anche se le trattative appaiono molto complicate. Il riferimento è soprattutto a Berardi, che il Sassuolo non sembra disposto a cedere, e Lukaku, dato che lo scambio con Vlahovic sembra essersi arenato. Giuntoli è concentrato anche sulle cessioni, dato che ci sono alcuni esuberi ancora da sistemare (Bonucci e Pjaca su tutti) e c’è anche qualche giovane che potrebbe finire in prestito.

Giuntoli scatenato, che ‘scambio’

La Juve, come noto, non disputerà le Coppe europee e l’obiettivo del Football Director è consentire a qualche talento della rosa bianconera di andare a giocare in prestito per un anno in qualche altro club. Uno dei più richiesti è Samuel Iling Jr, che ha messo in mostra tutte le sue qualità nelle occasioni in cui è stato mandato in campo dal tecnico livornese.

L’esterno inglese, andato a segno per la prima volta in Serie A nella vittoriosa trasferta di Bergamo verso la fine della scorsa stagione, è infatti cercato dal Bologna, con Thiago Motta che spinge per averlo al più presto a disposizione. Madama è aperta alla possibilità di cedere il calciatore in prestito per un anno, ma gradirebbe avere una corsia preferenziale per qualche giocatore rossoblu.

In particolare Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Lewis Ferguson, centrocampista dei felsinei e della Nazionale scozzese. Nella sua prima stagione in Emilia, Ferguson ha totalizzato 32 presenze in campionato e 7 reti, risultando uno dei migliori centrocampisti del campionato. Di recente Ferguson ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027, ma l’eventuale prestito di Iling Jr potrebbe consentire alla Juve di avere la priorità sul giocatore. In alternativa Giuntoli segue con grande attenzione anche il difensore 26enne Stefan Posch, autore lo scorso anno di ben sei reti.