Joao Felix in Serie A, cambia tutto: l’annuncio del presidente

Uno dei più grandi talenti inespressi del calcio internazionale, allo stato attuale delle cose, è senza ombra di dubbio Joao Felix. L’asso portoghese, infatti, sta faticando tantissimo ed è stato accostato anche a club di Serie A. Adesso arriva l’annuncio del presidente che cambia tutti gli scenari di questa operazione.

Dopo la sua esplosione al Benfica e l’acquisto da parte dell’Atletico Madrid per 126 milioni di euro, la carriera dell’asso portoghese ha subito una netta e brusca frenata. Ha mostrato solo a sprazzi quella che è la sua enorme classe. Spesso pigro, male si sposava con le idee tattiche e tecniche di Diego Pablo Simeone, che chiede ai suoi di lottare su ogni singolo pallone. L’avventura al Chelsea, poi, non è andata come sperava ed ora c’è la netta sensazione che sia in una fase calante. La Serie A, però, è stata accostata al suo nome ed ora arriva una svolta grazie all’annuncio del presidente. Sarà lui, dunque, a rendere infuocati i prossimi giorni di mercato.

L’asso portoghese in Serie A? Le ultime

Tornato all’Atletico Madrid dopo il prestito non entusiasmante al Chelsea, Joao Felix vede davanti a sé ancora tante nuvole ed incertezze. Il rapporto con la piazza, infatti, non è dei migliori, dal momento che spesso i tifosi lo hanno preso di mira per il suo atteggiamento.

Stando a quanto annunciato da Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, il giocatore non rientra nei piani del club. Queste le sue parole riportate da Fabrizio Romano: “Joao Felix non vuole giocare con l’Atletì l’anno prossimo. Da vedere poi se qualche squadra investirà su di lui”. Difficile pensare ad un suo approdo in Serie A, ma negli ultimi mesi è stato accostato con insistenza alla Juventus. E chissà che questo annuncio non possa spingere i bianconeri a provarci sul serio.

Joao Felix via dall’Atletico Madrid, c’è l’annuncio

Nell’ultimo periodo al Chelsea il talento portoghese ha avuto la possibilità di giocare con continuità ma comunque il suo bottino non è stato all’altezza delle aspettative. Ha, infatti, segnato solo 4 gol in 16 partite e per questo motivo i Blues non lo hanno riscattato. Il suo sogno adesso è il Barcellona, alle prese con la ricerca del sostituto di Dembele. Ma servirà una netta inversione di rotta rispetto a quanto visto fino a questo momento nella sua carriera.