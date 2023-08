Quarantadue milioni e addio Berardi: Juve avvisata

La Juventus rischia di dover dire addio a Berardi: un altro club italiano è pronto a beffare i bianconeri dopo una cessione monstre

Alla chiusura della sessione estiva di mercato manca ormai meno di una settimana ed alcuni club sono ancora alla ricerca di tasselli che possano completare la rosa. Tra questi vi è la Juventus che, come dichiarato dal suo ds Giuntoli, è pronta a cogliere qualsiasi opportunità le si presenti.

I bianconeri hanno acquistato solamente Weah in questa finestra di mercato ed anche per la situazione economica non propriamente felice sanno di non poter mettere a segno grandissimi colpi. Inoltre, la Juventus non giocherà neppure le coppe europee a causa della squalifica inflitta dall’UEFA ed una rosa troppa lunga con una partita a settimana potrebbe essere un problema.

Se non ci saranno delle cessioni, il club bianconero ha deciso di non fare ulteriori acquisti, ma negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile addio di Kean e del ritorno a Torino di Morata per la terza volta, ma potrebbe non essere l’unico movimento riguardante il reparto offensivo.

Non è un segreto, infatti, che la Juventus voglia inserire nella propria rosa Domenico Berardi e mai come in quest’estate i bianconeri sono stati davvero vicinissimi al giocatore del Sassuolo con il quale c’è già un accordo di massima.

Tuttavia, come affermato dall’ad neroverde Carnevali, la Juventus ha fatto passare troppo tempo prima di formulare un’offerta ed il club emiliano non è più interessato nel cedere il giocatore. Dichiarazioni che hanno di fatto bloccato la trattativa e che complicano i piani dei bianconeri che potrebbero tornare all’assalto nelle battute finali della sessione estiva.

La Juventus, però, non è l’unico club interessato a Berardi e rischia seriamente di dover dire addio al proprio obiettivo di mercato in quanto ci sarebbe un altro club di Serie A pronto a beffare i bianconeri, ovvero la Fiorentina. I viola potrebbe aver presto a disposizione un tesoretto importante per lanciare l’assalto al giocatore del Sassuolo che da quelle parti piace davvero molto.

Juventus, pericolo Fiorentina per Berardi: i viola sfidano i bianconeri

Assieme alla Juventus, la Fiorentina è il club più interessato a Domenico Berardi e negli ultimi giorni di questa sessione estiva di mercato potrebbe presto lanciare l’assalto definitivo al giocatore. Assalto che i viola potrebbero lanciare grazie alla possibile cessione di Nico Gonzalez per il quale è pervenuta un’offerta di ben 42 milioni di euro.

Una cifra davvero importante per la Fiorentina che potrebbe poi decidere di investirne una parte proprio per il giocatore del Sassuolo che chiede almeno 30-35 milioni di euro per cedere il giocatore. Tale somma è stata ritenuta alta per la Juventus, mentre con la cessione di Nico Gonzalez la Fiorentina non avrebbe problemi ad accontentare i neroverdi.

La Juventus rischia dunque di rimanere beffata proprio al fotofinish di questa sessione di mercato e se intende acquistare Berardi dovrà cercare di anticipare la Fiorentina sul tempo. I viola, infatti, non hanno ancora deciso se cedere o meno Nico Gonzalez e prima che ciò si verifichi i bianconeri dovranno prendere la decisione definitiva