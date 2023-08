Tradimento Juve, anche Allegri sorpreso: si trasferisce nel club nerazzurro

I tifosi della Juventus non avrebbero mai immaginato di vederlo con la maglia nerazzurra: la mossa spiazza anche Allegri

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus ha finora messo a segno un solo colpo in entrata, assicurandosi dal Lille le prestazioni di Timothy Weah (pagato 12 milioni di euro, ndr). Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo bianconero, ha dovuto lavorare soprattutto alle cessioni di diversi giocatori in esubero.

Nelle scorse settimane, infatti, hanno lasciato la Continassa diversi calciatori, tra cui Arthur (prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto), Zakaria (ceduto al Monaco per 20 milioni), Rovella e Luca Pellegrini, questi ultimi passati alla Lazio di Lotito per un totale di 21,5 milioni di euro. I prossimi a lasciare Torino saranno Leonardo Bonucci (trattativa avanzata con l’Union Berlino) e Marko Pjaca (si valuta la rescissione consensuale).

Ma non è tutto, dato che molto probabilmente anche qualche giovane della rosa a disposizione di Max Allegri verrà ceduto in prestito. La mancata partecipazione alle Coppe europee – in seguito all’esclusione decisa dalla UEFA per le note vicende di giustizia sportiva – obbliga Giuntoli a sfoltire la rosa: un’occasione per consentire a qualche ragazzo di qualità di giocare molte partite da titolare.

Allegri si rassegna: il giocatore indosserà la maglia nerazzurra

Tra i nomi che circolano in queste ore ci sono quelli di Miretti, cercato da tempo dalla Salernitana, e Kaio Jorge, su cui si registra il forte interesse del Frosinone. Nicolussi Caviglia dovrebbe invece rimanere a Torino, mentre non è ancora molto chiaro il futuro di Samuel Iling Jr.

L’esterno inglese ha messo in mostra tutto il suo potenziale nelle occasioni in cui Allegri ha deciso di buttarlo nella mischia. Iling Jr ha già realizzato il suo primo gol in maglia bianconera, andando a segno la scorsa stagione nella trasferta di Bergamo (0-2, reti dell’inglese e di Dusan Vlahovic). I tifosi juventini sono certi che Iling Jr potrà rivelarsi una pedina importante anche in questa annata, proponendosi come alternativa a Chiesa e Kostic.

Tuttavia, nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vuole la Juve pronta a lasciar andare in prestito il giocatore. Sul 19enne, infatti, ci sarebbero ben tre club italiani. Come riportato da Sky Sport, infatti, hanno bussato alle porte di Madama la Salernitana, il Bologna e soprattutto l’Atalanta: proprio la squadra a cui Iling Jr ha segnato il suo primo gol in Serie A sembra essere quella più interessata al calciatore. Nei prossimi giorni si capirà se l’intenzione della Juventus è quella di cedere l’inglese in prestito per un anno o se invece il giocatore resterà agli ordini di Allegri.