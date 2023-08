Ufficiale Vlahovic, svelato il suo futuro: dove giocherà

Arriva la rivelazione sul futuro dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic e la sua prossima squadra: annuncio in diretta

La Juventus ha vinto nella sua prima partita della stagione contro l’Udinese. Uno 0-3 senza storia che ha lasciato spazio a tante interpretazioni sul modo di giocare dei bianconeri, che può migliorare ancora col passare delle giornate. Federico Chiesa, in diretta, ha fatto i complimenti a Magnanelli per le nuove tattiche in fase offensiva, elogiandole per l’adattamento al calcio moderno.

Una differenza netta di come ha giocato la Juve negli ultimi due anni e una mezza frecciata a Massimiliano Allegri. Proprio con Allegri, Chiesa non si è mai adattato bene. Ma domenica è andato in gol sbloccando la gara, poco prima di un altro che ha sempre sofferto il modo di giocare della Juve, ovvero Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo ha segnato su calcio di rigore, mettendo in discesa la partita con l’Udinese. In questa sessione di mercato si è parlato tanto di un suo addio, sia come trattativa in Premier League a titolo definitivo, sia come scambio che avrebbe poi portato Romelu Lukaku in bianconero. Tuttavia, emergono delle novità sul futuro di Vlahovic e su quale sarà la sua prossima squadra.

Juventus, il futuro di Vlahovic: parla Padovano

Michele Padovano, dirigente sportivo ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di ‘TV Play’: “La Juventus è già competitiva, però se Giuntoli avrà la possibilità di fare uno scambio che porti un attaccante importante lo farà. Bisognerà guardare prima i conti. Se Kean andrà via, il club ha le sue ragioni. Con la conferma di Milik e Vlahovic va comunque preso un altro attaccante“.

Insomma, secondo Padovano la Juventus confermerà in modo definitivo Milik e Vlahovic. Appare difficile, infatti, che ci sia il tempo per fare lo scambio per Lukaku con il Chelsea con l’addio del centravanti serbo. E dunque, il nome più indicato per una cessione negli ultimi giorni di mercato è Moise Kean, cercato soprattutto dal Milan.

Bisogna comunque considerare che la volontà di Giuntoli è sempre stata quella di prendere Lukaku. Le azioni di disturbo nella trattativa che Big Rom aveva con l’Inter erano rivolte soprattutto a un effettivo acquisto e non solo, appunto, per manovre di disturbo. Però adesso c’è Vlahovic, che se messo nelle condizioni giuste da Allegri può fare molto bene insieme a Chiesa. Soprattutto perché la Juve ha soltanto una competizione da giocare.