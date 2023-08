Calciomercato: ribaltone Vlahovic, lo prendono per 60 MLN

Non solo Chiesa, in questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus rischia di perdere Vlahovic. Una squadra è pronta a mettere sul tavolo 60 milioni di euro.

Saranno giorni importanti e intensi in casa Juventus sia per il campionato che per il calciomercato. I bianconeri, infatti, continuano a lavorare su alcune entrate, ma rischiano anche di perdere qualche giocatore considerando che le offerte non mancano e, quindi, può succedere ancora di tutto.

Stando alle ultime indiscrezioni, un club in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe sondare il terreno per Vlahovic. E’ pronto una proposta da 60 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar partire il talento serbo.

Mercato: prendono Vlahovic, pronta una proposta da 60 milioni

Dusan Vlahovic continua ad essere uno dei giocatori più seguiti in questo calciomercato e il calciatore non ha ancora sciolto i dubbi se restare in bianconero oppure no. Diciamo che Allegri sembra avere ormai deciso di puntare su di lui, ma da parte della Juventus l’apertura alla cessione resta sempre in caso di una proposta importante. Per questo motivo nelle prossime ore si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro sul futuro di un calciatore, che ha voglia di continuare a sognare in grande.

Secondo quanto riferito da El Nacional, il Real Madrid non dimentica Vlahovic e potrebbe presentare una proposta di calciomercato da 60 milioni di euro per convincere la Juventus. Ancelotti ha intenzione di puntare sul serbo per il post Benzema e sono in corso i ragionamenti per trovare una soluzione definitiva. Ma tutto può ancora succedere.

Sicuramente Vlahovic può partire e la Juventus potrebbe tornare su Lukaku (la Roma in vantaggio) oppure andare su Morata e un altro attaccante. La strada è lunga e può succedere di tutto e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Ultime Vlahovic: il Real Madrid ci pensa

Il Real Madrid non molla Vlahovic ed è pronto ad affondare il colpo in questi ultimi giorni di calciomercato. La Juventus dovrà decidere se dare il via libera e cambiare magari le strategie di calciomercato oppure sposare un progetto completamente differente da quello immaginato e confermare il serbo. Tutto può ancora succedere e un quadro molto più chiaro lo si avrà entro pochi giorni.