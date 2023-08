Lato A sbattuto in faccia: Buccino da urlo

Ecco la Buccino e il suo lato A da urlo, quasi sbattuto in faccia, che manda in tilt gli oltre 2 milioni di followers che la adorano

Non è casuale affermare che certe donne, personaggi femminili “scolpiti ad arte” dalla mano di Madre Natura, alla soglia dei 40 anni, arrivino ad acquisire quella bellezza figlia della piena maturità, quell’esplosione ulteriore della loro fisicità, tanto che il solo guardarle manda in visibilio tutto il genere maschile.

Vere e proprie Dee del fascino e dell’avvenenza, dotate di armi che sono in grado di permettere loro di realizzare qualunque sogno, sono figlie legittime, come in questo caso, del sole e del mare.

Non è retorica, di regioni e territori dove le donne, come l’angelo di cui vi parliamo, hanno i connotati di Venere o di Giunone, con le loro curve mozzafiato che non lasciano spazio alcuno all’immaginazione.

Calabrese purosangue, cosentina di Castrovillari, dove mare e montagne si fondono alla perfezione in equilibrio perfetto, come le gioie del suo corpo, lei è la 37enne Cristina Buccino, ex Professoressa Sexy di Carlo Conti a L’Eredità. Ma anche ex valletta di Pupo a Tutto x Tutto a inizio duemila, sogno proibito di una buona parte di italiani, oggi imprenditrice di successo, influencer ma anche regina dei nostri reality.

Più la vedi, Cristina, nell’avvenenza di un corpo che è una bomba a orologeria, un vulcano in eruzione, più ti rendi conto di come le donne italiane abbiano davvero una marcia in più.

Il diploma nella sua Calabria, la decisione di inseguire il sogno di fare la modella, e con un corpo così impossibile non notarla anche da giovanissima sulle passerelle locali, che la spinge a rinunciare agli studi universitari.

Dalle passerelle a Regina del web: Cristina Buccino e quel corpo che esplode sotto i vestiti

Mamma e papà storcono il naso, la vorrebbero laureata. Ma lei ha troppa fretta, a buon titolo, di raggiungere il successo nel mondo dello spettacolo, e inevitabilmente, a cominciare dal provino a Veline. I produttori e gli autori la notano, anche se non approda a Striscia la Notizia.

Le trasmissioni televisive “di grido” cominciano a contendersela, i già citati ruoli di bellona accanto a presentatori d’eccezione fanno piacere ma poi cominciano a starle stretti. Ed è così che Cristina Buccino, tra un reality e l’altro, e tra un amore burrascoso e l’altro, conquista i social, che cadono letteralmente ai suoi piedi.

2 milioni e mezzo di followers, numeri impressionanti, la trasformano nella Regina dei social, e con le sorella, le bellissime Maria Teresa e Donatella, decide di fondare la CDM Beauty Life, una linea di cosmetici che comprende maschere di bellezza e patch per gli occhi.

La sua vita, come ama sempre dire lei, è uno scoprire e uno scoprirsi ogni giorno, mentre in questa torrida estate il suo fisico mozzafiato ci lascia come sempre senza parole e manda in tilt la rete. Impossibile fare a meno della Buccino. Se fosse un cibo? Ma sarebbe come la nduia della sua amata Calabria: piccante, avvolgente, che ti avvolge il palato e boccone dopo boccone ne hai sempre più voglia.