Ufficiale Samardzic, colpo di scena improvviso: nessuno ci crede in Serie A

La vicenda che vede Samardzic come protagonista prosegue imperterrita e senza sosta, con il giocatore ormai sulla bocca di tutti

Samardzic a quest’ora dovrebbe avere già indosso la maglia dell’Inter. Se solo le cose non fossero andate diversamente, però. Una vicenda di mercato alquanto spinosa, quella che i nerazzurri hanno potuto constatare con l’Udinese, che non è ovviamente parte di questa incresciosa situazione, anzi. Quando tutto sembrava ormai fatto, ecco che i fattori esterni sono subentrati con tutti gli interessi, causando di fatto non pochi problemi al successo della trattativa. Di recente è arrivata anche un’altra ufficialità, che per i tifosi sa quasi di beffa ulteriore.

Tutti sono a conoscenza di cosa abbia detto e fatto il padre del giocatore, ma per coloro che hanno preferito scordare in fretta quanto accaduto ecco una bella rinfrescata alla memoria. Sembra infatti che il padre del centrocampista abbia fatto saltare la trattativa per questioni relative alle commissioni da lui eventualmente percepiti. O almeno, questo è ciò che tutti i media recitano ancora oggi. Ma le cose a suo modo di vedere sono andate in maniera decisamente diversa.

A quanto pare l’Inter, secondo il padre del giovane, ha voluto trattare solo con la procuratrice Pimenta. Cosa che il genitore ha ovviamente ritenuto inaccettabile, dato che di fatto è stato un accordo tra le due squadre e l’agente senza che i diretti interessati venissero interpellati. O almeno, questo è ciò che testimonia l’uomo. I fatti saranno ovviamente soggetti a verifica per ogni soggetto coinvolto, così da evitare che ci sia della “faziosità” in alcune dichiarazioni.

Inoltre è stato aggiunto che l’affare non sia saltato per le commissioni, per il semplice fatto che Samardzic senior sostiene fermamente di non aver mai discusso di soldi con l’Inter. E adesso, arrivati a questo punto, cosa succederà al giovane?

Dove andrà Samardzic?

Ad oggi il futuro di Samardzic è fortemente incerto. Dopo il salto del suo passaggio all’Inter i giochi si erano ormai conclusi, e tutti i club in precedenza interessati al suo cartellino si erano legittimamente fatti da parte. La trattativa sembrava solo da confermare, e nessuno avrebbe mai potuto prevedere il suo fallimento last minute.

Durante l’intervista rilasciata, si è inoltre confermato che il giovane almeno per quest’anno rimarrà a Udine. Ci sono infatti ottimi rapporti con la dirigenza, che non verranno sicuramente intaccati alla luce di quanto accaduto pochi giorni fa.