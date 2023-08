Wanda Nara, novità importanti: come procedono le cure, la situazione della modella

Ci sono novità sull’andamento delle cure a cui si sta sottoponendo Wanda Nara: ecco come sta la modella argentina

I fan di Wanda Nara sperano sempre di ricevere notizie positive sullo stato di salute della modella argentina. Come noto, la moglie di Mauro Icardi ha scoperto di avere una patologia del sangue dopo essersi sottoposta ad alcuni controlli di routine. I parametri sballati hanno spinto i medici a compiere ulteriori indagini per comprendere a pieno la malattia che ha colpito Wanda Nara.

La patologia non è stata ancora confermata ufficialmente, anche se sul web è circolata subito la voce di una leucemia. Ipotesi rafforzata dal fatto che Wanda Nara ha scelto l’ospedale Fundaleu di Buenos Aires per sottoporsi alle cure: si tratta infatti di uno dei migliori centri ematologici del Paese.

La notizia della malattia di sua moglie aveva inizialmente portato Mauro Icardi a valutare il ritiro dal calcio giocato per stare vicino a sua moglie 24 ore su 24. Tuttavia, la stessa showgirl argentina ha convinto l’ex bomber nerazzurro a proseguire la sua carriera da calciatore.

Wanda Nara e la malattia, gli aggiornamenti: come vanno le cure

Ma come sta Wanda Nara? Come stanno andando le cure? Sono queste le domande che si leggono più spesso sui social, compresi i profili della modella sudamericana. Per tranquillizzare tutti Wanda Nara ha scelto di rispondere ad alcuni fan su Instagram. Nel corso di un ask, infatti, la moglie di Icardi ha aggiornato sulle sue condizioni, spiegando di proseguire “a poco a poco” con i trattamenti e di giovarsi dell’amore “di tutti coloro che mi amano“.

La 36enne ha poi pubblicato anche una foto dove si vede un’infermiera che le preleva il sangue. La terapia sembra procedere al meglio e questo non può che fare felici tutti gli ammiratori di Wanda Nara. Un momento tutt’altro che semplice per la showgirl, che deve anche fare i conti con le nuove voci che riguardano il suo rapporto con Mauro Icardi.

I media argentini hanno infatti diffuso un audio dove sua madre, Nora Colosimo, esprime il suo parere su questa relazione, definendola “tossica“. E non è tutto, perché nei giorni scorsi sono trapelate anche voci che parlano di presunte minacce di Icardi nei confronti di Wanda Nara. La modella ha scelto di rispondere con l’ironia, pubblicando una foto con suo marito in piscina e scherzando su questi ultimi gossip: “Qualche volta lecco il mio rapitore, così mi dà il cibo migliore, mi lascia fare una chiamata e mi slega le mani per un po’”.