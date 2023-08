Jovic lascia la Fiorentina e rimane in Serie A: destinazione a sorpresa

Luka Jovic e la Fiorentina, salvo colpi di scena, si separeranno in questo calciomercato. Dopo appena un anno, infatti, l’attaccante serbo dirà addio alla Viola per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in Serie A.

Essendo comunque un profilo di caratura internazionale, l’ex Real Madrid è stato accostato a diversi club importanti nel corso di questo calciomercato, ma a quanto pare la sua prossima destinazione potrebbe essere una sorpresa assoluta.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’agente di Jovic Fali Ramadani sarebbe in trattativa con un club ambizioso e che spera di ingaggiare il serbo per alzare l’asticella in questa stagione di Serie A.

Calciomercato, Jovic rimane in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Luka Jovic, che a quanto pare sarebbe sempre più vicino a lasciare la Fiorentina in questo calciomercato. A sorpresa fuori dai piani tecnici di Vincenzo Italiano, l’attaccante serbo anche a Firenze avrebbe in pratica fallito, dimostrandosi essere un talento mai realmente sbocciato.

Dopo un confronto col tecnico viola, Jovic, insieme al suo agente Ramadani, avrebbe iniziato a sondare diverse soluzioni per il suo futuro. Essendo comunque un profilo che fa gola, il nome del serbo è stato accostato a diversi club importanti nel corso di questo calciomercato, che sfruttando la situazione non sarebbero andati oltre un semplice sondaggi per l’attaccante della Fiorentina. Discorso diverso deve essere invece fatto per un club di Serie A, che volendo completare il proprio reparto offensivo starebbe studiando la soluzione migliore per riuscire ad arrivare proprio a Jovic, che ad oggi rappresenta essere un sogno di fine sessione per i tifosi e la dirigenza.

Stando infatti a quanto riportato da La Nazione, per l’attaccante serbo della Fiorentina sarebbe stato registrato a sorpresa l’interesse del Cagliari, che potrebbe sfruttare questa ghiotta occasione per completare il suo reparto negli ultimissimi giorni di calciomercato.

Il Cagliari punta Jovic: ecco perché la Fiorentina potrebbe dire subito sì

Per Luka Jovic ci sarebbe l’interessamento del Cagliari in questo calciomercato. Il club sardo, alla ricerca di un attaccante col quale andare a completare il reparto di Claudio Ranieri, avrebbe per l’appunto messo gli occhi sul serbo della Fiorentina che al momento rappresenta essere una vera e propria opportunità.

La viola ha infatti urgente bisogno di piazzare l’ex Real Madrid in questo calciomercato, e per evitare di perdere l’agevolazione del decreto crescita potrebbe spingere per farlo andare a Cagliari, che ad oggi comunque rappresenta essere, a questo punto, la soluzione più concreta.

Non solo Cagliari: Jovic idea anche di un altro club di A

Il destino di Luka Jovic sembrerebbe essere ancora in Serie A. Oltre al Cagliari, infatti, il serbo sarebbe stato proposto anche al Milan, che avrebbe valutato ma alla fine declinato la possibilità di ingaggiare l’ex Real Madrid in questo calciomercato. Il tempo scorre, la sessione è agli sgoccioli, e per evitare di rimanere -almeno- sei mesi rilegato in panchina, Luka Jovic ha da che prendere alla svelta una decisione.