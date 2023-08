Dominguez in una big: ci siamo, lo scambio sblocca l’affare

Il futuro di Dominguez potrebbe essere ancora una volta lontano da Bologna. In questi ultimi giorni di calciomercato tutto potrà succedere.

Ultimi giorni di calciomercato che hanno diverse cose da chiarire e tra queste c’è anche il futuro di Dominguez. Il Bologna spera di riuscire a trattenerlo per consentire a Thiago Motta di avere a disposizione una squadra di livello, ma tutto può succedere e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Il suo nome, però, ben presto potrebbe diventare di attualità per una big di Serie A. E a sbloccare l’affare potrebbe essere uno scambio improvviso. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e ben presto sono attese delle novità.

Calciomercato: Dominguez in Serie A, ecco con chi firma

Il Bologna non sembra essere intenzionato a perdere il proprio capitano in questi ultimi giorni, ma tutto può ancora succedere e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro. Si tratta di una possibilità da prendere in considerazione e per questo ancora tutto può accadere.

In particolare, Lione e Fenerbahce insistono con il Milan per avere Krunic in questa sessione di calciomercato e i rossoneri potrebbero andare con forza su Dominguez sfruttando anche l’interesse del Bologna nei confronti di Saelemaekers. Il belga si candida ad essere la carta giusta per sbloccare la trattativa e consentire a Pioli di avere a disposizione un calciatore assolutamente importante. Il tutto naturalmente è strettamente legato alla partenza del bosniaco.

Si tratta di una possibilità da seguire anche se, almeno per il momento, ancora nessuna decisione è stata presa. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro della situazione e capire se il Milan andrà con forza su Dominguez.

Mercato: il Milan insiste per Dominguez

L’opzione di calciomercato Dominguez non è assolutamente tramontata in casa Milan. Il calciatore piace molto ai rossoneri e la partenza di Krunic potrebbe aprire la strada ad un trasferimento del giocatore in rossonero. Molto naturalmente dipenderà anche dalle intenzioni del Bologna.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le decisioni da parte delle parti coinvolte in una vicenda che si preannuncia ancora molto intricata in questi giorni.