Cambio sulla panchina di una Big, c’è il nome del sostituto

La decisione è presa, c’è il cambio sulla panchina di un top club europeo: già scelto il nome del sostituto, arriva il comunicato ufficiale

I campionati sono finalmente iniziati e adesso è giunto il momento di cominciare a fare sul serio. Le grandi squadre sono chiamate ad accumulare fin da subito risultati positivi, al fine di indirizzare la stagione nel verso giusto. Non è semplice trovare le giuste motivazioni, è importante che le società non trascurino alcun dettaglio in tal senso.

Lavorare bene è fondamentale, solo così si possono raggiungere traguardi prestigiosi. Ovviamente, la figura dell’allenatore risulta spesso decisiva. A lui spetta il compito di dare armonia al gruppo squadra. Non basta avere tanti fenomeni a disposizione, serve dare compattezza e trovare la chiave per sfruttare al massimo il talento dei propri calciatori.

Il Paris Saint Germain è una chiara dimostrazione di tale concetto: il patron Nasser Al-Khelaifi ha messo a referto numerosi colpi altisonanti, ma finora non è bastato a superare la concorrenza per il trionfo in Champions League. Lo scorso 10 giugno, invece, il Manchester City è riuscito a salire sul tetto d’Europa, dopo vari tentativi non andati a buon fine.

I ‘Citizens’ inseguivano la coppa dalle grandi orecchie da tantissimo tempo e sicuramente l’operazione che ha portato Erling Braut Haaland alla corte di Pep Guardiola è stata determinante. Il tecnico spagnolo per diverse stagioni ha sempre preferito non affidarsi ad un vero e proprio centravanti. Haaland, però, rappresentava un’occasione più unica che rara e il City è stato bravo a saperla cogliere al momento giusto.

E l’alieno norvegese non intende fermarsi, tant’è che ha esordito in maniera fantastica durante la prima sfida di Premier League rifilando una sontuosa doppietta al Burnley. La compagine blu di Manchester resta senza dubbio la squadra da battere pure stavolta, però non mancheranno le difficoltà da qui alle settimane a venire.

Manchester City, Guardiola out un mese: ecco chi lo sostituirà

Entrando più nello specifico, oltre al lungo infortunio di Kevin De Bruyne la società inglese deve fare i conti anche con lo stop del tecnico Guardiola. L’allenatore spagnolo sarà costretto a saltare i prossimi impegni del Manchester City, poiché si è sottoposto ad un intervento per risolvere i suoi problemi alla schiena che lo tormentavano da tempo.

Passerà un breve periodo di riposo e riabilitazione in Spagna, che lo terrà lontano dalla panchina per almeno un mese. E chi prenderà il suo posto? Ebbene il club di Manchester ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito, nella quale specifica che il sostituto di Guardiola sarà il suo vice e connazionale Juan Manuel Lillo.

Quest’ultimo coordinerà gli allenamenti della prima squadra e dirigerà il gruppo a bordocampo fino al rientro dell’ex tecnico del Barcellona. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Guardiola dovrebbe tornare al suo posto il weekend del 16 settembre, quando i ‘Citizens’ se la vedranno faccia a faccia col West Ham di David Moyes.