Il Napoli sorprende tutti: colpo last minute dal Sassuolo

Potrebbe esserci un colpo last minute da parte del Napoli in chiave mercato a sorprendere tutti, contatti con il Sassuolo per arrivare al giocatore

Anche i campioni d’Italia hanno avuto difficoltà in questa sessione estiva di calciomercato, ma nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per rinforzare la squadra allenata da Rudi Garcia.

Per difendere il titolo appena conquistato, il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva promesso di mantenere ad alto livello il proprio club, l’unica cessione illustre in questa estate si è dimostrata quella di Kim, al posto del coreano sono arrivati Cajuste e Natan, ma gli altri trascinatori dello scudetto sono rimasti, compreso il bomber Osimhen.

Oltre alle conferme, erano attese novità in entrata, ed il nome a lungo inseguito è stato quello di Gabri Veiga. Diverse sono state le settimane in cui l’affare con il Celta Vigo sembrava destinato ad avere il lieto fine, ma sul giovane centrocampista spagnolo è piombato l’Al-Alhi, alla fine i ricchi arabi l’hanno spuntata, beffando in questo modo i dirigenti azzurri.

Dal Sassuolo al Napoli: colpo last minute

Sfumato del tutto Gabri Veiga, si valuta quale altro colpo potrà essere effettuato dai partenopei, da Lindstrom a Samarzdic, ma dopo le operazioni in difesa, sembrano non terminate le novità nel reparto arretrato di Garcia, ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Anche in questo caso l’Arabia Saudita diventerebbe protagonista dei movimenti di mercato del Napoli, ma stavolta direttamente per un loro giocatore, in quanto le sirene arabe potrebbero attrarre Juan Jesus, il brasiliano sarebbe infatti molto richiesto dall’Al-Shabab.

L’ex difensore di Inter e Roma non è dato tra gli incedibili della società, ma a quel punto rimarrebbe un posto libero come centrale difensivo mancino, ragion per cui il DS Mauro Meluso sarebbe all’opera per individuare il sostituto, ed il giocatore in questione milita in Serie A, si tratterebbe infatti di Gian Marco Ferrari come nome nuovo.

Il difensore è nato a Parma nel 1992, in Serie A ha vestito anche con le maglie di Crotone e Sampdoria, vantando una presenza con la Nazionale italiana nell’amichevole contro San Marino, dove ha avuto la soddisfazione di mettere a referto un gol. Secondo quanto trapela dal canale social dell’esperto di mercato Paolo Esposito, qualora Juan Jesus dovesse partire, il Napoli sarebbe pronto a definire l’acquisto di Gian Marco Ferrari dal Sassuolo a titolo definitivo.