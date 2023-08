Infortunio Pogba, ennesima mazzata in casa Juve: la verità gela i tifosi

I tifosi della Juventus sperano di rivedere presto in campo Paul Pogba, ma le ultime notizie non sono confortanti

La Juve ha messo a segno un solo colpo in questo calciomercato estivo, assicurandosi le prestazioni del 23enne Timothy Weah (pagato 12 milioni di euro al Lille). I tifosi sono convinti che in questi ultimi giorni di mercato comparirà qualche altro volto nuovo alla Continassa, anche se Cristiano Giuntoli ha più volte ribadito che la rosa è già molto competitiva.

Un’opinione condivisa anche da Massimiliano Allegri, che spera soprattutto di poter contare sulla migliore condizione di alcuni dei principali elementi della rosa bianconera. Quest’anno, infatti, il tecnico livornese dovrebbe disporre al 100% di Federico Chiesa, che pare ormai aver recuperato quella brillantezza del periodo precedente al grave infortunio al legamento crociato.

Stesso discorso per Dusan Vlahovic, che sembra aver smaltito la pubalgia che lo ha tormentato la scorsa stagione. Non è tutto, perché Allegri e tutta la tifoseria juventina sperano anche di poter finalmente rivedere in campo Paul Pogba: il francese potrebbe davvero rappresentare l’arma in più della Signora in questa stagione.

Paul Pogba, la notizia che nessuno voleva ricevere: tifosi spiazzati

Ma come sta il Polpo? Come ha tenuto a precisare lo stesso Allegri nelle interviste dopo la gara di esordio a Udine (vinta 3-0 dalla Juve grazie alle reti di Chiesa, Vlahovic su rigore e Rabiot) il centrocampista della Nazionale francese ha giocato 40 minuti in amichevole e sta lentamente recuperando dai suoi problemi fisici. Allegri lo ha convocato per la trasferta in terra friulana e a un certo punto è sembrato anche possibile il suo ingresso in campo. Ma quando vedremo finalmente Pogba con una maglia da titolare?

Le ultime dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, hanno gelato i tifosi della Juventus. Il selezionatore transalpino ha detto che Pogba è potenzialmente ancora un giocatore dei Bleus, ma “deve ritrovare la bussola” perché viene da un anno caratterizzato da infortuni e problemi vari.

Ecco perché Deschamps, senza giri di parole, ritiene che la ripresa di Pogba abbia un tempo di recupero “indefinibile“. Il ct della Francia sottolinea come il giocatore debba fare allenamenti, poi uscite, partite e di conseguenza valutare la resistenza del suo fisico. L’ex centrocampista della Juventus ha poi precisato di volere solo il vero Pogba in squadra, anche se si è detto convinto che l’ex Manchester United abbia “la mente e le capacità” per tornare ai suoi livelli.