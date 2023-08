Visione rovente: Zaira senza veli lascia di stucco

La bellissima sorella di Wanda alza il tiro nelle condivisioni social condividendo uno scatto da calendario: che spettacolo

I maligni dicono che, stante il forzato periodo di pausa che si sta prendendo la sorella – alle prese con le più giustificate preoccupazioni sul suo stato di salute e sulle cure in atto – lei se ne starebbe ‘approfittando’ prendendosi la scena. Altri sostengono addirittura come sia un po’ di cattivo gusto mostrarsi felice, spensierata e sexy in vacanza con le vicende che riguardano la sua famiglia.

Difficile credere ad entrambe le versioni, se pensiamo che Zaira Nara, sebbene meno popolare di Wanda, è un personaggio televisivo che può contare su 6 milioni di followers. Accumulati senza bisogno di trucchetti o di espedienti da mettere in campo in contumacia Wanda, che continua a troneggiare con 16,7 milioni di seguaci sul popolare social.

Tornando a Zaira e al suo comportamento sui vari account social, negli ultimi tempi riscontriamo in effetti una qual certa spregiudicatezza, certamente favorita dall’estate più calda degli ultimi anni, a tutte le longitudini. Da Formentera ad Ibiza passando anche per Buenos Aires, la 35enne sta incantando la sua numerosa platea con degli shooting da urlo. Sempre bellissima e sempre più sensuale, la sudamericana ha mandato in tilt il suo profilo Instagram con l’ultima istantanea. Tanto artistica quanto piccante.

Zaira Nara, arriva la foto più bella: spettacolare

Zaira stavolta ha voluto davvero esagerare. In posa ammiccante, silhouette da urlo con lato B solo parzialmente coperto da un pantalone che la bella argentina sta tirando giù, la conduttrice albiceleste è la protagonista di una delle foto più piccanti di questo scorcio di stagione.

Come se non bastasse quanto già descritto, Zaira appare intenta a coprire il seno sinistro con una mano, lasciando veramente poco spazio all’immaginazione. Che la sudamericana fosse già intenzionata ad ammaliare i suoi fans con scatti hot, lo si era già capito dalle foto scatatte dalle scogliere di Ibiza, dove aveva mostrato un lato B con pochi eguali.

Il book fotografico dal quale abbiamo estrapolato questa splendida foto consta di altri 5 scatti. Tra cui alcune immagini del backstage dello studio nel quale Zaira ha posato per conto di una famosissima industria di moda. Non sorprende affatto che la bella argentina sia stata scelta per pubblicizzare alcuni capi di abbigliamento

Il suo corpo perfetto e il suo innegabile fascino sono veicoli che già da soli attirano l’interesse del pubblico come le api attorno al miele. Vicino al suo barattolo, non a caso, si sono raccolti migliaia di fans entusiasti che hanno invaso di like il suo profilo.