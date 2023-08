Calciomercato: è fatta per Mertens, trattativa a sorpresa

Anche a 36 anni, Dries Mertens continua ad accendere i sogni di tanti addetti ai lavori ed anche di tantissimi tifosi. A sorpresa un club è pronto a prenderlo, con il Galatasaray che ha già accettato anche la proposta arriva. Si tratterebbe di una nuova avventura per lui sicuramente stimolante.

Dopo aver infranto ogni record con la maglia del Napoli, Dries Mertens si è misurato con la SuperLig turca e con una città molto particolare come Istanbul. I risultati, sia come collettivo che individualmente, sono stati eccellenti. Lui ha dato un grosso contributo alla propria squadra, in particolar modo in quest’anno nei preliminari di UEFA Champions League. Incredibili le sue giocate anche a 36 anni e per questo adesso un club è pronto a svenarsi per lui. La trattativa è passata del tutto inosservata agli addetti ai lavori, con il Galatasaray che ha già accettato anche la proposta che è stata fatta pervenire.

Il belga pronto per una nuova avventura

Nella sessione di mercato attualmente in corso il suo nome è stato accostato a diversi club. A partire, in Serie A, dalla Roma fino ad arrivare a realtà minori ma ricche sparse in giro per il mondo. Proprio ora che però sta per finire il calciomercato estivo si sta per profilare il suo addio al Galatasaray dopo una sola stagione.

Stando a quanto raccontato da alcuni media turchi, infatti, sulle tracce del belga si starebbe seriamente muovendo un club proveniente dall’Arabia Saudita. Il Galatasaray ha già dato il via libera al suo addio, anche per l’età che ormai è un fattore. La parola adesso passa a lui, che si trova bene comunque in quel di Istanbul.

Mertens in Arabia Saudita, via libera per lui

Pur non essendo più giovanissimo, e per questo non potendo essere più così centrale in termini di minutaggio, Dries Mertens ha imparato a svolgere perfettamente il ruolo di fattore a gara in corso. Nella stagione attualmente in corso ha segnato due gol pesantissimi in UEFA Champions League ma ora suonano forti le sirene dell’Arabia Saudita. Che ovviamente non possono non destare delle riflessioni in lui. Si parla di un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione che potrebbe seriamente cambiare ogni discorso e scenario.