Carolina Crescentini esce allo scoperto: che squadra tifa? La foto non lascia dubbi

Carolina Crescentini spiazza i fan e anche i tifosi della Serie A svelando, senza ombra di dubbio, qual è la sua squadra preferita.

L’attrice è in rampa di lancio, diventata protagonista di tante fiction e serie tv non nasconde di certo la sua passione sportiva, la fede calcistica è testimoniata da una maglietta numero 10 che fa discutere.

Gli occhi dei fan sono da tempi puntati su una delle attrici maggiormente funzionali nel panorama italiano, una interprete che riesce sempre a colpire nel segno. Carolina Crescentini vive un ottimo momento, è diventata ormai una star con la fiction Mare Fuori, nel ruolo della severa ma comprensiva direttrice del carcere minorile.

Lasciata questa serie dopo la terza serie, i giovani hanno così conosciuto le doti dell’attrice che ha un grande seguito di fan grazie alla sua magistrale interpretazione nelle serie del cult Boris. Recitando nelle parti di un’attrice cagna che è diventata ormai un meme vivente, così come sta diventando virale il suo scatto con indosso una maglia di Serie A.

Crescentini tifosa, non ci sono più dubbi

Inizia il campionato ed è meglio indossare la nuova maglia per portare fortuna. In tutto ciò è coinvolto anche suo marito, il cantautore Motta: autore di brani importanti nel panorama italiano, ha all’attivo anche una partecipazione al festival di Sanremo. A cantare però, in questo caso, è l’amore per un’unica squadra di calcio, marito e moglie sono immersi in un unico colore, il giallorosso. Carolina Crescentini e Motta tifano Roma, la foto postata sul canale Instagram dell’attrice non lascia dubbi.

L’omaggio della società giallorossa è ben gradito, fanno sfoggio con orgoglio della loro maglietta creando molta curiosità tra il pubblico. E ha confermato questa fede calcistica rispondendo ai fan con: “Forza Roma sempre” a levare ogni tipo di dubbio, per una passione ora ben impressa anche sui social a infondere un po’ di coraggio alla squadra giallorossa.

Il profilo dell’attrice è preso d’assalto dai fan, che sperano come questa sia anche una mossa porta fortuna in vista di una stagione lunga e tortuosa, a vedere la Roma impegnata in Serie A ma soprattutto a cercare il riscatto in Europa League. Chissà che non possa essere proprio Carolina Crescentini la nuova madrina della squadra, supportando i giallorossi anche all’Olimpico e dando così la giusta carica necessaria a Dybala e compagni.