Elisabetta Canalis esagerata: tutto in bella mostra

La showgirl sarda lascia tutti senza parole: in costume è semplicemente da applausi, social in fiamme grazie ad Elisabetta Canalis

Sono trascorsi tanti anni dai suoi esordi in televisione quando, giovanissima, conquistò milioni di italiani con bellezza e simpatia. Ne è passata di acqua sotto i ponti ma Elisabetta Canalis, oggi più di ieri, rimane uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo.

La splendida sarda è uno dei sogni più vividi nelle menti di milioni di persone che la seguono con grande amore da ogni parte d’Italia. E non solo. Sui social network la Canalis è sempre molto attiva, in particolar modo su Instagram dove negli ultimi anni ha costruito una solidissima fan base: i suoi followers sono schizzati oltre i 3,5 milioni. I suoi scatti sexy sono oggetto di desiderio, di likes e tanti commenti praticamente in ogni occasione. La sua carriera ha inizio in Mediaset, in particolar modo su ‘Canale 5’, quando nel lontano 1999 l’ideatore di ‘Striscia la Notizia‘ Antonio Ricci la scelse per il ruolo di velina mora al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Per tre anni quella coppia fece sognare in molti, con ascolti decisamente alti del tg satirico.

Elisabetta Canalis nasce in Sardegna, per la precisione a Sassari, il 12 settembre 1978. In televisione ha lavorato moltissimo, arrivano a comparire in programmi di grande successo: ‘Controcampo’, ‘Ciao Darwin’ e ha pure recitato nella fiction di grande successo ‘Carabinieri‘.

Il suo calendario senza veli, pubblicato dalla rivista ‘Max’ nel 2003, ebbe un successo clamoroso. Nel 2006, su Italia 1, affianca Fabio De Luigi nella sitcom ‘Love Bugs’. Nello stesso anno, al cinema, recita nel cinepanettone al fianco di Massimo Ghini e Christian De Sica ‘Natale a New York‘. Due anni dopo ebbe il ruolo di co-protagonista nella commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’ insieme ad Alessandro Siani.

Elisabetta Canalis irresistibile: social pazzi di lei

La vita privata dell’ex velina è stata oggetto di chiacchiericcio praticamente ad ogni flirt accostato alla bellissima Elisabetta. Christian Vieri, ai tempi attaccante dell’Inter, nei primi anni 2000. Circa dieci anni dopo la Canalis è stata fidanzata con George Clooney, divo di Hollywood grazie a cui ha raggiunto il successo anche negli Stati Uniti.

Dal 2014 alla primavera di quest’anno è stata sposata con Brian Perri, chirurgo statunitense da cui ha avuto anche la sua prima e unica figlia: Skyler Eva, nel 2015. Ultimamente, durante gli ultimi giorni di vacanza che la showgirl sta vivendo prima di tornare a lavoro, Elisabetta si è mostrata in tutta la sua inestimabile bellezza. Curve – mai così esplosive – in bella vista grazie all’aderente bikini che lascia ben poco spazio alla fantasia dei fan.

La Canalis non è mai stata tanto in forma ed i fan, con una marea di commenti e likes decisamente positivi, le hanno mostrato tutto il loro amore. Un tripudio, l’ennesimo, per una delle donne che ancora oggi rimane tra le più desiderate dello show business.