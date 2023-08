Juventus, tifosi a bocca aperta dopo la rivelazione di una Stella: “Voleva uccidermi”

La rivelazione lascia tutti a bocca aperta nell’ambiente Juventus per l’addio di un grande campione qualche anno fa

La Juventus sta affrontando questa stagione con soltanto una competizione da giocare, vista l’esclusione dalle Coppe europee. Il -10 in classifica della scorsa stagione ha portato i bianconeri fuori dalla Champions League e successivamente esclusi anche dalla Conference.

Quel che è chiaro è che i bianconeri sono lontani dal livello di qualche anno fa, quando raggiunsero le finali di Champions poi perse contro il Barcellona e il Real Madrid. Una di quelle due squadre poteva contare su un campione come Carlos Tevez, che oggi è l’allenatore dell’Independiente, altra sfida molto dura dopo il Rosario Central.

Carlos Tevez ha giocato per due anni alla Juventus, dove ha vinto due Scudetti e si è fatto apprezzare tantissimo dai tifosi bianconeri. Tanto che è diventato subito uno degli idoli dello Stadium, capace di segnare gol spettacolari dando l’anima in campo. Un vero e proprio guerriero.

Proprio l’addio di Tevez dalla Juve destò tanto scalpore. L’Apache, però, tornò nella sua casa: il Boca Juniors, portato alla vittoria del campionato e della Coppa d’Argentina. Poi l’esperienza in Cina e il ritorno di nuovo agli Xeneizes. L’allenatore argentino ha parlato proprio del suo addio da Torino.

Juventus, Tevez racconta l’addio da Torino

Carlos Tevez, allenatore dell’Independiente, ha parlato ai microfoni di EAFC24: “In Italia è stato tutto molto facile, dentro e fuori dal campo. Alla Juventus è stata una boccata d’aria fresca per me, ero molto emozionato di giocare in un grande club. Porterò sempre nel cuore la Juve e i suoi tifosi, gli italiani sono molto simili agli argentini. Quando dissi a mia moglie che ce ne saremmo andati per tornare in Argentina, voleva uccidermi, non la prese bene“.

Parole che fanno capire quanto Tevez si sia trovato bene a Torino insieme alla sua famiglia, che voleva restare in Italia ancora un po’. Ma si sa, il calcio è strano e gli scenari possono cambiare da un momento all’altro. Quel che è certo, è che l’esperienza dell’Apache alla Juventus è stata più che positiva, nonostante sia durata soltanto due anni.

Tevez con la maglia della Juventus ha disputato 96 partite segnando 50 gol. La semifinale di Europa League e la finale di Champions raggiunte prima con Conte e poi con Allegri rappresentano però delle sconfitte da digerire. Adesso l’argentino si gode la sua nuova carriera da allenatore e ha già dimostrato di essere amante delle sfide complicate anche in panchina.