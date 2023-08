Verstappen e il ritiro improvviso: la Formula Uno trema

Il due volte campione del mondo ‘minaccia’ di lasciare la Formula 1. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta i vertici del Circus…

Reduce dai titoli conquistati nel 2021 e nel 2022, Max Verstappen ha inanellato dieci vittorie su dodici gare fin qui disputate nella stagione 2023. Con 314 punti – 125 in più del secondo classificato, ovvero l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez – è attualmente in testa al mondiale e tutto lascia presagire che riuscirà ad ottenere la sua terza iride consecutiva con largo anticipo.

Un dominio incredibile il suo, un dominio che ha portato molti addetti ai lavori a paragonarlo con figure leggendarie della Formula 1. Ciononostante il percorso dell’olandese nella massima categoria motoristica potrebbe presto concludersi. A rivelarlo è stato il diretto interessato, il quale è anche entrato nel merito della vicenda spiegando l’origine delle proprie riflessioni.

Il quasi 26enne figlio d’arte nativo di Hasselt è da tempo che sta manifestando la sua perplessità riguardo come la Formula 1 stia modificando la propria natura al fine di aumentare – senza troppo successo, per la verità – l’azione in pista e quindi il divertimento degli appassionati. Nei giorni scorsi, ha rincarato la dose in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de il “De Telegraaf”.

Verstappen, quale futuro? Le sue parole suonano come un addio

“Sono preoccupato per lo sport che ho sempre amato. Mi piace ancora, ma fino a un certo punto. Non è che io sia completamente contrario al cambiamento, come a volte si dice. Ma devono essere degli aggiustamenti che giovino alla Formula 1. Perché devi cambiare certe cose quando vanno bene? Penso che una sessione di qualifiche tradizionale sia ben organizzata. Non dovrebbe essere solo una questione di soldi”, ha detto Verstappen ai microfoni della testata olandese.

Il riferimento del pilota, ovviamente, è all’introduzione delle Sprint Race e di altri format di weekend sperimentati negli ultimi tempi. “La gente potrebbe pensare: guadagna un sacco di soldi, di cosa si lamenta quel ragazzo? Ma si tratta di benessere, di come vivi le cose e non di quanto guadagni. A volte credo di dover fare troppe cose e penso: ne vale ancora la pena?“, ha sottolineato il due volte campione del mondo.

Come dicevamo in apertura, Verstappen ha inoltre paventato la possibilità di lasciare la Formula 1 di qui a pochi anni. Attualmente, SuperMax ha un contratto che lo lega alla Red Bull fino alla fine del 2028, ma c’è un evento che potrebbe condurlo ad un addio prematuro: l’introduzione di un nuovo regolamento sulle Power Unit previsto tra tre anni e basato su un rapporto alla pari tra potenza elettrica e termica.

“Non mi aspetto che una squadra come la Red Bull possa subire un declino così drastico. Ma penso che potrei ritirarmi se il motore del 2026 sarà molto brutto e drammatico. Non mi vedo girare a metà classifica per tre anni. Allora preferirei restare a casa o fare qualcos’altro”, ha rivelato il due volte campione del mondo, a dimostrazione della poca voglia di adeguarsi alle novità ideate dai vertici del Circus. Intanto, al solo pensiero di una griglia orfana del miglior pilota del momento, i vertici della Formula 1 già tremano. Chissà se decideranno di correre – anche solo parzialmente – ai ripari o proseguire per la propria strada.