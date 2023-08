Addio Juve: l’attaccante resta in Serie A

Il club bianconero ha deciso: il bomber lascerà subito la Juventus, il suo futuro sarà però ancora in Italia

L’ultima stagione vissuta dalla Juventus di Massimiliano Allegri è stata deludente, con la squadra bianconera che è finita praticamente subito fuori dai giochi Scudetto. Il dolceamaro cammino europeo non può aver certamente lasciato soddisfatta la proprietà torinese che ha dunque deciso di porre dei cambiamenti importanti.

Il primo è stato chiaramente l’arrivo di Cristiano Giuntoli, uno dei registi degli ultimi successi di casa Napoli che è chiamato a disegnare una Juventus dal futuro roseo e soprattutto vincente. Per farlo è chiaro che l’attuale sessione di calciomercato abbia avuto – e abbia tutt’ora – un ruolo cruciale per costruire una squadra più forte e attrezzata degli scorsi anni. Mancano ormai una manciata di ore alla chiusura ufficiale della sessione estiva e qualcosa si sta già muovendo. Tra le uscite le partenze di Juan Cuadrado e Di Maria rischiano di pesare non poco per quanto riguarda la caccia ai rispettivi eredi.

Timothy Weah è una delle dolci sorprese che la corsia di destra della squadra di Allegri e, vista la giovane età, è considerato anche un potenziale perno per il futuro più lontano. I nodi sono legati soprattutto all’attacco, con le potenziali uscite e le rispettive entrate. Dusan Vlahovic è tornato a segnare anche se il feeling con il ‘Conte Max’ non è mai stato così debole: Moise Kean, invece, davanti ad una proposta congrua dirà probabilmente addio alla ‘Vecchia Signora’.

Juve, addio e futuro in Italia: addio alla punta

Il futuro di Federico Chiesa, al netto dei dubbi sul discusso rinnovo oltre il 2025, pare essere ancora in quel di Torino. Ma intanto Cristiano Giuntoli ha già in mente, proprio nel reparto avanzato, un addio decisamente scontato già nelle prossime ore.

In scadenza il 30 giugno 2026 con la ‘Vecchia Signora’, per Kajo Jorge si apriranno presto le porte dell’addio. Il calciatore brasiliano, che negli ultimi anni a causa di diversi infortuni non ha praticamente mai messo piede in campo, è in cima alla lista del Frosinone. I ciociari hanno già trovato l’accordo con i dirigenti bianconeri per un prestito secco per tutta l’attuale annata calcistica.

Attenzione, però, alla volontà di Kaio Jorge. Perchè pare proprio che il 21enne di Olinda sembrerebbe maggiormente interessato all’opzione Udinese per il suo immediato futuro. La realtà, però, è che dopo l’addio ormai scontato Kaio Jorge proseguirà a giocare – si spera con continuità – ancora in Serie A: in tal senso, saranno decisive le prossime ore per capire la destinazione definitiva.