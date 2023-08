Dall’Arsenal alla Serie A, colpaccio improvviso

Dall’Arsenal sta per approdare un giocatore che finalmente darebbe maggiore appeal alla Serie A: ecco i dettagli

Il campionato italiano viene spesso accusato dai suoi stessi appassionati di essere poco appetibile. Per quanto la passione rimanga tale, naturalmente. Per fortuna il calciomercato sa essere determinante, anche a piccole dosi, e grazie a questo nuovo nome in arrivo dall’estero è pronto a dare un nuovo lustro alla Serie A.

Nella scorsa edizione della Premier League, l’Arsenal è stato indubbiamente una delle sorprese del campionato. Squadra giovane, di talento e con un gioco fortemente propositivo. Merito principalmente del lavoro condotto magistralmente da Mikel Arteta, che dopo qualche lungo periodo di incertezza sembra aver finalmente trovato la chiave di volta.

La squadra è arrivata seconda in campionato dopo una stagione estenuante, al termine della quale l’ha spuntata il Manchester City. Squadra tra l’altro vincitrice di un meritato triplete, grazie ad uno straripante Haaland e ad un organico che non ha bisogno di presentazioni. I Gunners, per quanto ci abbiano messo del loro, non sono ovviamente riusciti nell’impresa di fermare la corazzata degli avversari. All’allenatore rimangono dunque numerosi esuberi.

Giocatori che non troveranno spazio nell’organico attuale, causa anche nuovi innesti che andranno a migliorare ulteriormente l’assetto tecnico e tattico della squadra. Tra questi nomi ce n’è uno parecchio interessante, che potrebbe impattare in maniera fortemente positiva nell’odierna Serie A. Nel bel mezzo di giocatori spesso non all’altezza delle aspettative, potrebbe finalmente arrivare una ventata di aria fresca.

Sembra che i nomi in partenza siano numerosi, per un totale di addirittura sette elementi. Si tratta di una cessione in serie che l’Arsenal potrebbe capitalizzare a breve, col fine di non gravare sul bilancio e concedere a tutti il giusto minutaggio altrove. Almeno al momento, però, non sembra esserci nulla di ufficiale o confermato.

L’Arsenal è pronto per la cessione

Sembra che tra le numerose cessioni che l’Arsenal è pronto ad avviare ce ne siano alcune molto interessanti. Su tutte sicuramente Nuno Tavares, che nel corso della scorsa stagione ha dato prova di avere ottime qualità con la maglia dell’Olympique Marsiglia.

Altro nome di assoluto interesse è quello Tierney, in passato in procinto di passare al Real Madrid. Insomma, occasioni anche per i club appartenenti alla massima divisione italiana ce ne sono parecchie.