Il bomber lascia la Serie A: scambio a sorpresa

Un grande attaccante della Serie A potrebbe lasciare il nostro campionato: scambio a sorpresa per una big italiana.

Sono giorni caldissimi in Italia, almeno per quanto riguarda il mondo del calcio. Mentre il campionato di Serie A è iniziato, e non senza sorprese, il mercato è ancora aperto e tanti affari last minute potrebbero concretizzarsi da un momento all’altro. Affari che riguardano non solo giocatori secondari e squadre in difficoltà, ma anche le big e alcuni dei loro più importanti protagonisti.

Un grande attaccante, in particolare, potrebbe di punto in bianco abbandonare il nostro campionato. Nelle ultime ore sembrerebbe infatti possibile uno scambio clamoroso che porterebbe un grande campione a lasciare la Serie A per tornare in una sua ex squadra.

Per un bomber che arriva, come Romelu Lukaku, ormai prossimo a riabbracciare l’Italia grazie al sorprendente approdo alla Roma, ce n’è un altro che potrebbe lasciare presto l’Italia. Una cessione che la big aveva programmato da tempo, ma che sembrava impossibile da concretizzare arrivati a questo punto del mercato.

Invece, in questi giorni si sarebbe aperto uno spiraglio per una possibilità davvero sorprendente, che porterebbe tra l’altro nel nostro campionato uno talenti più importanti del calcio europeo, una promessa pronta a esplodere da un momento all’altro.

Scambio improvviso: l’attaccante sta per lasciare l’Italia

A lasciare il calcio italiano potrebbe essere Hirving Lozano. Non è una sorpresa il fatto che l’attaccante messicano sia ormai ai ferri corti con De Laurentiis, più che con il Napoli. Il Chucky ha rifiutato di prolungare il suo contratto spalmando l’ingaggio, e a questo punto rischierebbe di ritrovarsi a vivere, almeno fino a gennaio, una situazione antipatica da ‘fuori rosa’.

Un’eventualità che sia il giocatore che il club vorrebbero evitare a tutti i costi, e per questo motivo starebbero analizzando ogni tipo di possibilità per cercare di arrivare a una soluzione.

A fornire un assist ai campioni d’Italia in questa fase di mercato è stato il PSV, l’ex squadra del Chucky, pronta a riportarlo ‘a casa’. I contatti sono stati avviati, e secondo alcune fonti il Napoli avrebbe provato a inserire nell’operazione anche il giovane Bakayoko, esterno destro da settimane nella lista dei possibili sostituti di Lozano per gli azzurri.

L’operazione non è però per nulla semplice. Gli olandesi non valutano il messicano più di 10 milioni, De Laurentiis ne vorrebbe almeno 20. E anche la valutazione di Bakayoko, di oltre 20 milioni, non convince del tutto gli azzurri. Anche per questo motivo è possibile che alla fine l’attaccante belga possa rimanere a Eindhoven, con il Napoli pronto sì a far partire Lozano per i Paesi Bassi, ma puntando a sostituirlo con un altro grande obiettivo, Jesper Lindstrom dell’Eintracht.

Insomma, la situazione è molto ingarbugliata, e solitamente questo tipo di operazioni non riescono ad essere concluse nel giro di così pochi giorni. Perlomeno non se coinvolgono il Napoli. Ma stavolta è il club azzurro ad avere maggior interesse per far andare in porto l’affare. Per questo motivo, nessuna ipotesi può essere scartata. L’unica certezza è che il futuro di Lozano in Serie A sembrerebbe avere le ore contate.