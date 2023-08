Monica Bertini, l’ultimo bikini è sempre il più bello: fan in estasi

La giornalista sportiva Monica Bertini non fa più notizia: in bikini non ha rivali, fan semplicemente in estasi

Parlare di Monica Bertini è sempre molto difficile poiché si tratta di una delle giornaliste sportive e conduttrici televisive più amate in Italia. Non da ora ma almeno una decina di anni, sin dai suoi esordi avvenuti su Sportitalia.

Nel corso degli ultimi anni e grazie alle continue esperienze televisive, la giornalista di Parma ha affinato sempre più il suo talento mostrando sempre tanta professionalità in tutte le trasmissioni a cui ha preso parte. Non si scopre l’acqua calda poi quando si sottolinea la bellezza di Monica: una donna straordinaria, dotata di forme e lineamenti tipicamente mediterranei che l’hanno resa unica.

Oggi conduce due trasmissioni di punta di Mediaset: Pressing, assieme al collega Massimo Callegari, e soprattutto Sport Mediaset, telegiornale sportivo che va in onda da tantissimi anni. Recentemente ha preso parte a un’altra esperienza diversa da solito: fa parte del cast di Radio Tv Serie A assieme ad altri colleghi e colleghe quali Giorgia Rossi, Giulia Mizzoni, Giusy Meloni, Marco Cattaneo, Alessandro Alciato e tanti altri.

Monica Bertini: in bikini non passa inosservata

Nell’ultimo periodo ha trascorso le sue vacanze tra mare e piscina aggiornando continuamente i suoi fans che su Instagram non vedono l’ora di sapere cosa sta facendo. Sul noto social le giornalista emiliana ha superato da poco quota 500 mila seguaci: numeri pazzeschi, semplicemente mostruosi considerando che Monica ha aperto il profilo non molto tempo fa.

In effetti è difficile rimanere indifferenti davanti a una foto scattata dalla Bertini. Il motivo è presto detto: oltre alla bellezza, riesce a manifestare tanta sensualità da renderla unica. Non ci sono parole, soprattutto quando veste in bikini, iquel caso i fans dell’emiliana vanno semplicemente in estasi al cospetto delle sue incredibili forme.

Di recente, ad esempio, la Bertini ha raccolto quasi 25mila likes per uno scatto a pochi passi dal mare. Sguardo e lato A in bella mostra: ciò basta per stregare i fans della giornalista che sotto al contenuto pubblicato si sono letteralmente scatenati. C’è che la riempie di elogi e complimenti e chi va anche oltre.

Non è la prima volta e non sarà l’ultima: Monica conosce benissimo la dinamica del social e sta semplicemente al gioco come altre sue colleghe diciamo caratterizzate da una bellezza particolare.