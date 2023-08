Lascia il Milan ma resta in Serie A, nuovo addio per i rossoneri

Una pedina di proprietà del Milan è destinata ad abbandonare la nave rossonera in questo rush finale di calciomercato: nuovo club in Serie A

Il Milan continua a vincere e convincere. Dopo il netto successo all’esordio sul campo del Bologna, i rossoneri guidati da mister Stefano Pioli hanno accumulato altri tre punti sconfiggendo a San Siro il Torino di Ivan Juric. Poker sontuoso rifilato ai granata e ‘Diavolo’ a punteggio pieno in classifica dopo due giornate di campionato. E stanno già convincendo parecchio i nuovi acquisti della compagine lombarda.

In particolare Christian Pulisic, autore di ben due reti finora. L’esterno d’attacco statunitense, di origini croate, è divenuto il titolare fisso sulla fascia destra. Ad ogni modo, Pioli ha a disposizione anche Samuel Chukwueze per coprire quella zona del terreno di gioco. Insomma, stavolta la società ha operato molto bene in ambito di calciomercato e la rosa è stata rinfoltita, oltre che rinforzata.

Il tecnico emiliano avrà la possibilità di mischiare un po’ le carte nei mesi a venire e di alternare i titolari. È un dettaglio da non sottovalutare dato che i rossoneri desiderano andare avanti il più possibile in Champions League, una competizione che toglie tantissime energie psicofisiche.

C’è comunque la sensazione che il Milan potrebbe rendersi protagonista di una grande annata sportiva, si respira aria di fiducia ed ottimismo in tal senso. Gran parte del merito di ciò appartiene sicuramente alla dirigenza, la quale ha saputo reagire ottimamente alla partenza di un elemento di primo piano come Sandro Tonali.

L’ambiente era già scosso a causa dell’addio di Paolo Maldini, ma poi l’asticella dell’entusiasmo si è rialzata nella Milano sponda rossonera. Praticamente tutti sottolineano come i lombardi abbiano realizzato una serie di operazioni in entrata più che positive. Manca forse un tassello però, la classica ciliegina sulla torta. Entrando più nello specifico, il riferimento è al ruolo di centravanti.

Calciomercato Milan, Origi può lasciare in extremis: pista in Serie A

Servirebbe un vero e proprio vice Giroud, considerando che Okafor è più un sostituto di Rafael Leao che altro. Ragion per cui il ‘Diavolo’ sta continuando a sondare varie piste, come ad esempio quelle che portano ai nomi di Mehdi Taremi del Porto e Luka Jovic della Fiorentina.

Inoltre, la dirigenza meneghina vorrebbe trovare una nuova sistemazione a Divock Origi. Quest’ultimo era stato preso a parametro zero dal Liverpool la scorsa estate, di conseguenza la sua cessione rappresenterebbe a prescindere dalla cifra una discreta plusvalenza.

Stando a quanto riferisce ‘Tuttomercatoweb’, ora l’Udinese starebbe valutando concretamente l’opzione di Origi per il proprio reparto offensivo. I friulani hanno da poco salutato Beto – incassando oltre 30 milioni di euro -, partito in direzione Everton. La tentazione Origi last minute è reale e potrebbe diventare più concreta nelle prossime ore. Non sarebbe da escludere l’ipotesi di un prestito oneroso, con parte dell’ingaggio a carico del Milan (Origi percepisce 4 milioni netti all’anno). Pista da monitorare attentamente.