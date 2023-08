Napoli, un Top assoluto a centrocampo: è un ex PSG!

Il gong finale del calciomercato si sta avvicinando sempre di più e il Napoli di Rudi Garcia vorrebbe realizzare un gran colpo a centrocampo

Il Napoli lotterà con le unghie e con i denti per difendere lo Scudetto conquistato soltanto qualche mese fa. Almeno questo è l’obiettivo principale della compagine partenopea, che dovrà assorbire velocemente i vari cambiamenti messi in atto durante questa estate. In primis il cambio di allenatore: Rudi Garcia è chiamato a ripercorrere le orme di Luciano Spalletti, ma senza farsi travolgere dalla pesantissima eredità lasciata dal trainer di Certaldo.

Missione comunque tutt’altro che semplice, però l’allenatore francese rappresentava probabilmente una delle opzioni migliori sulla piazza. Ad ogni modo, oltre a Spalletti gli azzurri hanno perso pure il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha contribuito notevolmente alla realizzazione dell’indimenticabile cavalcata Scudetto.

E alla lista delle partenze si è, poi, aggiunto il nome di Kim, volato al Bayern Monaco di Thomas Tuchel e rimpiazzato in seguito con Natan. Insomma, ci sono eccome delle incognite alquanto rilevanti. Ma parallelamente il Napoli ha conservato anche delle importanti certezze. Su tutte, neanche a dirlo, bomber Victor Osimhen, il quale ha raggiunto un accordo con la società per il rinnovo del contratto fino al 2026.

L’attaccante nigeriano percepirà uno stipendio da oltre 10 milioni di euro netti e all’interno dell’accordo scritto sarà presente una clausola rescissoria da 150 milioni, che sarà valida per l’Italia soltanto a partire dal 2025. Il club campano, dunque, ha mantenuto salda la coppia d’attacco che ha letteralmente trascinato il gruppo verso un trionfo epocale. E questo non è affatto un dettaglio insignificante.

Però, un altro rinforzo a centrocampo di certo farebbe molto comodo a Garcia. Non a caso, il patron Aurelio De Laurentiis aveva intavolato una trattativa col Celta Vigo al fine di assicurarsi le prestazioni di Gabri Veiga. Ad un certo sembrava che gli azzurri potessero riuscire ad affondare il colpo, che sicuramente avrebbe generato parecchia soddisfazione in quel di Napoli.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per la mediana: possibile nuovo tentativo

Ma in seguito sono subentrate delle complicazioni inaspettate e alla fine il talento spagnolo ha scelto di accasarsi all’Al-Ahli, dove percepirà uno stipendio fuori portata e di gran lunga maggiore rispetto a quello che gli avrebbe garantito il Napoli.

Ora i partenopei sono a caccia di un valido piano b, nonostante la permanenza di Piotr Zielinski a Castel Volturno. Piace il profilo di Sofyan Amrabat della Fiorentina, ma il centrocampista marocchino sogna di passare al Manchester United alla corte di Erik ten Hag.

Ecco che gli azzurri potrebbero convincersi ad effettuare un nuovo tentativo per Giovani Lo Celso, mezz’ala ai margini del progetto tecnico del Tottenham che in passato ha vestito pure la maglia del Paris Saint Germain. L’ipotesi relativa ad un prestito con diritto di riscatto stuzzica non poco la fantasia del Napoli, che potrebbe accelerare nelle prossime ore per regalare a Garcia il classe ’96 argentino. Pista da monitorare.