Ribaltone in Serie A, può saltare la prima panchina: esonero in arrivo

Per quanto la Serie A sia iniziata da poco, esistono già alcuni verdetti positivi e alcuni verdetti fortemente negativi

Il campionato di Serie A appena iniziato, per quanto si siano giocati soltanto due turni, ci può inizialmente suggerire il modus operandi che verrà seguito lungo tutto il campionato. Buona parte delle big che lo scorso anno hanno disputato un’ottima annata sembrerebbero essersi riconfermate, almeno per il momento.

Alcune squadre che invece nella scorsa stagione si erano distinte per qualità del gioco proposto, in questo avvio iniziale di stagione hanno incontrato parecchie difficoltà. Ci sono ovviamente parecchi aspetti da analizzare, ma si hanno tra le mani alcuni esiti davvero clamorosi.

Una delle squadre dall’avvio peggiore in assoluto è senza ombra di dubbio l’Empoli di Paolo Zanetti. La squadra toscana è intervenuta sul mercato portando con sé degli ottimi innesti, conservando gli elementi di qualità che ha sempre avuto a disposizione in rosa. In pochi si sarebbero aspettati un avvio così faticoso, ma a quanto pare la piega presa andrà con ogni probabilità verso una tendenza negativa.

La “sfiducia” nei confronti del club ha ovviamente delle ragioni ben precise. Su tutte l’infortunio di Elia Caprile, portiere che lo scorso anno si è distinto per via di un’ottima stagione disputata col Bari, e che per via di uno stop fisico non tornerà disponibile prima di due mesi probabilmente. Per il momento l’Empoli devoto al pressing e al gioco sullo stretto proposto dal tecnico ex Venezia ancora non si è visto. Complice anche un calendario non particolarmente favorevole.

Per il momento la squadra toscana ha incontrato infatti Hellas e Monza, squadre che sono uscite entrambe vittoriose dallo scontro con i loro avversari. Per quanto ci siano dunque tante attenuanti, tra assenze e calendario avverso, qualcosa in panchina potrebbe cambiare a partire dalle prossime partite.

Ennesimo ko per l’Empoli: Zanetti a rischio?

L’ennesima sconfitta dell’Empoli potrebbe comportare un concreto rischio per Paolo Zanetti, il quale con molta probabilità potrebbe essere esonerato. Se il trend negativo preso inizialmente dovesse proseguire su questa lunghezza d’onda, la panchina verrebbe affidata ad un altro tecnico. Inizialmente ad interim, così che si possa trovare al più presto un valido sostituto.

Il prossimo impegno della squadra vedrà ospitare la Juventus al Castellani. Partita non facile, per la quale i bianconeri faranno il possibile per ottenere i tre punti, dopo l’insperato stop interno rimediato contro il Bologna. Insomma, le emozioni prossimamente non mancheranno.