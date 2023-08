Roma-Milan perde uno dei protagonisti più attesi, tegola tremenda

Brutte notizie in vista del big match di venerdì tra Roma e Milan, un top player è finito fuori per infortunio e si teme un lungo stop

Percorsi fin qui diametralmente opposti per Roma e Milan che si affronteranno esattamente venerdì primo settembre alle 20:45. Per l’occasione l’impianto che farà da cornice sarà lo Stadio Olimpico di Roma. Partenza in quinta per gli uomini di Stefano Pioli che si presenteranno nella Capitale e punteggio pieno. Partenza con il freno a meno tirato invece per gli uomini di José Mourinho.

Solo un punto in due partite, contro Salernitana in casa ed Hellas Verona in trasferta, per il tecnico portoghese che contro i rossoneri sarà nuovamente presente in panchina. Scontata la squalifica da parte dello Special One che ora potrà tornare a guidare i suoi uomini da bordocampo. C’è bisogno di una scossa in casa giallorosso prima che sia troppo tardi.

Vincere contro il Milan darebbe ai capitolini le energie giuste per credere nella rimonta. Perdere, d’altro canto, rischierebbe di minare ancor di più le sicurezze della Roma e di lanciare maggiormente i meneghini verso i vertici della classifica. Partita che, però, dovrà fare a meno di alcuni pregiati elementi. Durante l’ultimo match di campionato il calciatore si è fatto male e ora rischia di rimanere fuori.

Il tecnico trema: brutto infortunio per il suo top player

Altra brutta notizia per il tecnico che nei giorni scorsi ha già dovuto fare i conti con altri problemi fisici dei suoi uomini. Momento non proprio idilliaco per la Roma che dopo aver salutato Renato Sanches fino alla sosta, nemmeno lui potrà sfidare il Diavolo, ha visto finire ai box anche Paulo Dybala. Piove sul bagnato per i giallorossi che dovranno così fare a meno del loro giocatore più talentuoso.

Gli esami hanno escluso lesioni, ma l’argentino difficilmente potrà tornare in campo prima della sosta. Infortunio rimediato proprio contro gli scaligeri dalla Joya che è così tornato a fare i conti con i primi problemi muscolari. Infortunio molto simile a quello del compagno di squadra portoghese.

Manca ancora del tempo alla gara già decisiva contro il Milan e Mou spera di poter recuperare qualche elemento. Soprattutto in attacco dove è assente, almeno fino a gennaio, anche Tammy Abraham. La Roma ha bisogno di tornare a giocare in Champions League ma questa partenza in salita rischia di complicare ancor di più i piani del club giallorosso.