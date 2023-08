Anna Falchi, notizia incredibile per la nota tifosa biancoceleste: cos’è successo

Anna Falchi, presentatrice e showgirl nota al grande pubblico anche per essere una tifosa sfegatata della Lazio, annuncia una decisione per il suo futuro.

Nel corso della sua carriera Anna Falchi, volto simbolo dell’intrattenimento televisivo italiano di madre finlandese e padre italiano, ha rivestito molti ruoli diversi. È stata attrice sia per il cinema che per la tv. Nonché produttrice. Poi ha presentato diversi programmi, trattando argomenti sia di attualità che sportivi, difendendo in quest’ultimo caso la sua ben nota fede laziale.

Intervistata da ‘Il Messaggero’, la Falchi ha parlato a lungo della sua vita personale e professionale in questo momento. Conclusa la sua ultima relazione, quella con Andrea Ruggieri, giornalista e deputato di Forza Italia, sta ridisegnando la sua vita, anche perché è stato difficile scansarsi dalle considerazioni di suoi interessi politici e secondari nell’avere un rapporto d’amore con un personaggio coinvolto attivamente in tale panorama. Dopo la fine dell’amore, Anna Falchi sente di vivere una seconda giovinezza e per questo ha accettato una sfida molto avvincente a livello lavorativo.

L’ottima presentatrice ha deciso di rimettersi in gioco e tornerà in RAI. Accanto a Tiberio Timperi su RAI 2 condurrà al mattino ‘I Fatti Vostri’. Un programma di punta per coloro che sono in casa durante le prime ore del giorno, per il quale bisognerà essere pronti e preparati, perciò sono state necessarie delle rilassanti vacanze insieme alla figlia Alyssa per ricaricare le batterie e rimettersi in pista in un contesto così ambizioso.

Anna Falchi si rimette in gioco: la decisione per il suo futuro in tv

Il piccolo schermo sarà nuovamente casa sua e sul compagno i viaggio in RAI, ovvero l’esperto Timperi, commenta al quotidiano: “Mi piace la sua ironia”.

Anna Falchi ha poi ricordato le difficoltà riscontrate nel farsi nuovamente una posizione dopo lo scandalo finanziario che ha coinvolto il suo ex marito, Stefano Ricucci: “Dopo il clamore del matrimonio, non mi hanno fatto più lavorare. Dal 2007 in avanti sono stata costretta a una seconda gavetta, ripartendo da zero”.