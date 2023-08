Ha ufficialmente chiesto di essere ceduto: la “Vecchia Signora” è in agguato, pronta a cogliere l’occasione last minute

La Juventus prova a gettarsi alle spalle le polemiche per il favore arbitrale ricevuto nel match contro l’Udinese (il rigore non assegnato ai felsinei per il contatto tra Illing Jr e Ndoye) tuffandosi nel mercato.

Se Marco Di Bello, il direttore di gara autore del sopraddetto misfatto, è stato fermato per 5 turni, la ‘Vecchia Signora’ è particolarmente attiva e vigile sul mercato che è agli sgoccioli.

Cristiano Giuntoli e collaboratori sono alla finestra pronti a cogliere al volo qualsiasi occasione last minute che possa rinforzare una squadra che proprio contro i rossoblù di Thiago Motta ha dimostrato di essere ancora ‘convalescente’.

E, infatti, i radar bianconeri hanno intercettato l’improvvisa rottura, con tanto di richiesta di cessione, che potrebbe spalancare le porte della Continassa a un talento che farebbe molto comodo a Max Allegri.

Abde ha chiesto la cessione: Juve in agguato

Una delle storiche rivali della Juventus, la Roma, ha messo a segno un colpo in queste battute finali di calciomercato che suona come una beffa per i bianconeri.

Romelu Lukaku, a lungo inseguito dalla ‘Vecchia Signora’, si è unito in matrimonio, in prestito per un anno, con la Roma che ha strappato il sì al Chelsea mettendo sul tavolo 5 milioni di euro più bonus.

Ebbene, ora la Juventus potrebbe rifarsi dello smacco subito dai giallorossi piazzando un colpo sul filo di lana. Infatti, il giovane canterano del Barcellona, Abde, ha chiesto alla dirigenza azulgrana di essere ceduto.

Il trequartista marocchino, pur avendo avuto rassicurazioni sul fatto di ricoprire un ruolo importante nel progetto di Xavi, ha deciso di cambiare aria dal momento che non ha la garanzia di un minutaggio consistente.

Del resto, la concorrenza interna è molto forte, ancora di più dopo l’arrivo di Lamine Yamal, con lo staff tecnico blaugrana che, quindi, non può assicurargli nulla.

Motivo per il quale il Barcellona è disponibile a cedere il giovane canterano che nelle ultime settimane è stato nel mirino della Juventus che, quindi, potrebbe tornare alla carica per prenderlo in prestito solo in caso di addio di Filip Kostic. Non tanto per una questione di ruoli diversi (il serbo è un esterno) quanto di spazio disponibile in rosa.

Ma il Barcellona è disponibile a cedere il trequartista marocchino solo a titolo definitivo e per una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro. Tuttavia, i buoni rapporti tra i due club lasciano aperto uno spiraglio per un’operazione che potrebbe andare in porto sul gong finale dell’attuale sessione di calciomercato.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI