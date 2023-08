Lukaku-Roma, dichiarazioni durissime contro il belga: caos sui social

Arriva un altro pesantissimo attacco nei confronti di Romelu Lukaku, che ha iniziato la nuova avventura con la Roma di José Mourinho

Romelu Lukaku al centro dei riflettori di calciomercato. È il centravanti belga il protagonista assoluto di questo rush finale della sessione estiva dei trasferimenti, che terminerà ufficialmente il 1° settembre a partire dalle ore 20:00. Nelle scorse settimane il comportamento del classe ’93 ha generato numerose critiche nei suoi confronti e adesso la telenovela sul suo futuro si è colorata di giallorosso.

L’attaccante di Anversa è pronto, dunque, a sbarcare nuovamente in Serie A, stavolta per vestire la maglia della Roma targata mister José Mourinho. Un’operazione che ha colto un po’ tutti di sorpresa, dopo il netto dietrofront dell’Inter e la rinuncia da parte della Juventus.

La società capitolina ha inseguito vari profili nelle scorse settimane e presumibilmente ha sempre tenuto il mirino puntato sulla spinosa vicenda Lukaku. Al momento più opportuno i giallorossi hanno potuto affondare il colpo, regalando allo Special One un rinforzo che inevitabilmente fa sognare l’intera piazza romanista. I tifosi, dal canto loro, non vedono l’ora di vedere l’opera Big Rom in coppia con Paulo Dybala.

Il piano ideato da Giuseppe Marotta sarà messo in pratica da Mourinho nella capitale. Roma e Chelsea hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso intorno ai 5 milioni di euro. Il giocatore, invece, ha dovuto ridursi sensibilmente lo stipendio, con i Friedkin che gli garantiranno un ingaggio da 7-8 milioni di euro netti.

Cifre importanti, che rendono l’idea dello sforzo della proprietà americana, desiderosa di lottare al vertice e conquistare altri trofei da aggiungere alla bacheca del club. Big Rom, insieme ai suoi nuovi compagni, avrà il compito di risollevare lo stato d’animo di una piazza estremamente volubile e passionale.

Adani distrugge Lukaku: “Ha tradito tutti”

La squadra giallorossa ha raccolto soltanto un punto contro Salernitana e Verona, dettaglio che ha alzato l’asticella dello sconforto nell’ambiente romanista. Inoltre, il 30enne belga dovrà essere bravo pure a non farsi condizionare troppe dagli innumerevoli attacchi che ha subito nell’ultimo periodi e continuerà a subire. A tal proposito, da poco ne è arrivato un altro a firma Daniele Adani.

L’ex difensore, ospite alla ‘Domenica Sportiva’, ha rilasciato dichiarazioni durissime su Lukaku. “Sono deluso da lui, negli ultimi due o tre anni ha cambiato opinione troppe volte per interesse. Ha tradito i tifosi, i compagni e la società nerazzurra“, ha dichiarato Adani. Gli interisti sono molto arrabbiati con lui per come si è comportato.

Anche il suo ex collega di reparto, Lautaro Martinez, non lo ha risparmiato in una recente intervista: “L’addio di Lukaku? Ci sono rimasto molto male, non mi ha più risposto“. Senza dimenticare la bordata del vicepresidente Javier Zanetti: “Ci ha deluso come professionista e come uomo“. Insomma, Adani è solo l’ultimo della lista. E sui social c’è il caos totale, con tanti tifosi che prendono di mira Big Rom. Ne vedremo delle belle.