Bonucci in Serie A: annuncio in diretta

Bonucci in Serie A. Il mercato è alle battute finali. Le società tentano gli ultimi colpi e c’è ancora chi attende di conoscere il futuro.

Ad una ad una le grandi questioni che hanno caratterizzato l’estate pallonara del calciomercato stanno trovando una, più o meno, adeguata risposta.

Ora che anche la vicenda legata a Romelu Lukaku è stata finalmente risolta con lo sbarco trionfale nella capitale, sponda Roma, rimane soltanto un dubbio prima della chiusura ufficiale del calciomercato: dove giocherà Leonardo Bonucci? Non propriamente una questione secondaria, poiché non si sta parlando di un profilo secondario, bensì dell’ex capitano della Juventus nonché di uno dei protagonisti assoluti della splendida cavalcata che nel 2021, non il secolo scorso, hanno portato l’Italia di Roberto Mancini a trionfare all’Europeo in Inghilterra.

Anche la vicenda Bonucci, così come quella che ha visto come protagonisti Lukaku e Vlahovic, ha segnato la stagione estiva del calcio. L’arrivo di Bonucci alla Continassa, nonostante gli fosse già stato comunicato che non rientrava più nei piani tecnici della Juventus, ha dato il via ad uno spiacevolissimo spettacolo dove né lo stesso Bonucci né la Juventus hanno mostrato il loro lato migliore. Una storia che non ha visto, né vedrà, vincitori e vinti. E su quello che potrebbe essere il futuro di Bonucci si è espresso il giornalista Sandro Sabatini.

Bonucci in Serie A, forse

Sandro Sabatini, abituale ospite sulle frequenze di Radio Radio Mattina (104,5), ha parlato delle ultime novità i mercato in casa Roma e del futuro di Leonardo Bonucci quando ormai mancano soltanto un paio di giorni al termine del calciomercato.

All’interno di un’importante emittente romana come Radio Radio, Sandro Sabatini non ha potuto non parlare di Romelu Lukaku appena approdato sulle rive del biondo Tevere. Solo parole al miele per l’ex attaccante dell’Inter: “Lukaku è un ottimo acquisto, alla Roma farà benissimo e darà un grande contributo a fare bene“. Per quanto attiene Leonardo Bonucci e ad un suo possibile futuro in maglia giallorossa, il pensiero del giornalista è diametralmente opposto: “Anche io Bonucci non lo prenderei, non serve“.

Un giudizio tranciante, che non lascia speranze al difensore di Viterbo. Anche la Lazio ha fatto un pensiero sull’ex capitano bianconero, ma sembra più una fascinazione del presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che non un’espressa richiesta del tecnico laziale, Maurizio Sarri, che, peraltro, ha avuto Bonucci come giocatore durante la sua esperienza alla guida della Juventus. Pertanto, mentre si avvicina il suono della sirena che decreterà la fine del calciomercato 2023, rimane senza risposta la domanda: dove giocherà Leonardo Bonucci?

