Milan, colpo last minute per la difesa: affare in Bundesliga

L’ultimo colpo in questo calciomercato del Milan sarebbe dovuto essere una nuova prima punta da regalare a Stefano Pioli, ma a quanto pare Furlani starebbe sorprendendo tutti chiudendo per un’altro rinforzo in difesa dopo Marco Pellegrino.

Una mossa, questa, che sorprende tutti, ma che dovrebbe essere una conseguenza diretta ad una possibile, e prossima, uscita di un’esubero proprio per quella zona di campo. Nel corso di queste settimane sono stati accostati tantissimi nomi diversi al Milan, ma alla fine l’attenzione della dirigenza rossonera si sarebbe poggiata su un profilo che Moncada starebbe seguendo da tempo.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, il colpo last minute per la difesa del diavolo potrebbe dunque arrivare dalla Bundesliga.

Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga: affare last minute

Il calciomercato del Milan non si è affatto concluso con il mancato arrivo di Mehdi Taremi, dato che Furlani e Moncada sarebbero infatti al lavoro per cercare di regalare comunque il decimo rinforzo di questa rivoluzionaria estate a Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero ovviamente sperava di poter accogliere un nuovo attaccante, ma le dinamiche non gliel’hanno permesso. Quasi a volerlo consolare, dunque, la dirigenza rossonera starebbe valutando di mettere a segno un altro colpo per completargli almeno la difesa, considerato il fatto che si sarebbe sbloccata nelle ultime ore, finalmente, l’uscita di Fode Ballo-Touré. Inizialmente il diavolo sembrava avesse deciso di sostituire il senegalese con una doppia soluzione interna, ovvero Florenzi ed il giovane Bartesaghi, ma forse l’area tecnica si è resa conto conto che per quella zona di campo ci fosse bisogno di un profilo più pronto.

Tanti nomi sono stati accostati al Milan nel corso di queste settimane, Calafiori e Mazzocchi su tutti, ma a quanto pare l’attenzione della dirigenza rossonera si sarebbe posata alla fine su un talento della Bundesliga. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, qualora dovesse realmente concretizzarsi l’uscita di Ballo-Touré in queste ultime ore di calciomercato, il diavolo potrebbe pensare di fare un tentativo per Borna Sosa dello Stoccarda.

Calciomercato Milan, piace Sosa dello Stoccarda: valutazione alta

Per sostituire Ballo-Touré in questo calciomercato, complice anche l’imminente arrivo di Calafiori al Bologna, il Milan avrebbe messo nel mirino Borna Sosa dello Stoccarda. Mancino puro, classe ’98, l’ex Dinamo Zagabria ha quel pizzico di esperienza internazionale che potrebbe fare al caso di Pioli per il ruolo di vice Theo.

La questione da considerare però è che ad oggi, a praticamente 24 ore dalla chiusura del calciomercato, questa trattativa, non ancora iniziata, risulterebbe essere particolarmente complicata, soprattutto da un punto di vista economico, dato che il club tedesco valuterebbe Sosa ben 12 milioni di euro, cifra che il Milan non sarebbe però disposto ad investire per un ‘semplice’ sostituto.

Milan, le ultime su Ballo-Touré: rischia la tribuna

Tante soluzioni si sono palesate per Ballo-Touré nel corso di questo calciomercato, ma il forte ostruzionismo del giocatore ha fatto sì che nessuna di queste si concretizzasse. Stufo dell’atteggiamento del giocatore, il Milan sarebbe pronto a lasciarlo addirittura in tribuna per -almeno- sei mesi se non dovesse andare via in nelle prossime 24 ore di calciomercato.