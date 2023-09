L’infortunio cambia i piani: la Juve lo compra subito

L’infortunio del giocatore stravolge tutte le strategie bianconere: ora Giuntoli può concludere rapidamente l’affare

La Juve potrebbe ancora dire la sua in questi ultimissimi scampoli di calciomercato estivo. Giuntoli è al lavoro per cercare di capire se ci sono delle opportunità last minute da cogliere al volo. In particolare, il nuovo direttore sportivo bianconero guarda con attenzione al reparto avanzato.

Federico Chiesa sembra aver recuperato pienamente dal grave infortunio al ginocchio e anche Dusan Vlahovic pare abbia smaltito la fastidiosa pubalgia che lo ha condizionato la scorsa stagione. Anche Moise Kean, che ha dovuto saltare le prime due gare stagionali per infortunio, pare ormai prossimo al rientro.

Tuttavia la Juve vuole comunque cautelarsi con l’arrivo di un altro attaccante e un infortunio di queste ultime ore potrebbe agevolare la missione bianconera. L’Atletico Madrid ha infatti dovuto fare i conti con il problema fisico di Memphis Depay, uscito al 35′ della gara stravinta dai Colchoneros contro il Rayo Vallecano. L’attaccante olandese ha dovuto chiedere il cambio dopo aver avvertito un forte stiramento muscolare. Al suo posto è entrato Alvaro Morata, che ha poi realizzato una doppietta nel 7-0 dei ‘Materassai’.

Depay infortunato, cambia tutto per la Juve: può prenderlo subito

Al momento i tempi di recupero dell’olandese non sono chiari, ma Simeone ha già dato mandato alla società di puntare su un nuovo attaccante per sostituire Depay. Il primo nome sul taccuino è quello di Jonathan David, attaccante del Lille richiesto da mezza Europa: la scorsa stagione ha messo a segno 26 reti in 40 presenze complessive con la maglia del club francese.

David ha già realizzato due reti anche in queste prime uscite stagionali del Lille, sia contro il Nantes che contro il Lorient. Si tratterebbe senza dubbio di un eccellente colpo ‘last minute’ per l’Atletico Madrid, che deve però liberare un posto in attacco per assicurarsi il forte attaccante canadese.

L’idea dei Colchoneros è proprio quella di cedere Alvaro Morata, seguito da tempo dalla Juventus. La clausola dell’attaccante spagnolo per i club esteri è di 21,5 milioni di euro, ma l’impressione è che l’Atletico Madrid sia disposto a venire incontro ai bianconeri. Tuttavia i ‘Materassai’ devono registrare anche una certa concorrenza per David: sul bomber del Lille ci sono anche alcuni club di Serie A, tra cui la stessa Juventus e il Napoli di Rudi Garcia. Le ultime ore di calciomercato si preannunciano bollenti tra Torino e Madrid.

