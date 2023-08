Rubiales, maxi squalifica in arrivo: la FIFA prepara la stangata, carriera rovinata

La FIFA è pronta ad infliggere una maxi squalifica per Luis Rubiales: carriera rovinata per il presidente della Federcalcio spagnola

In Spagna sono giorni di gran caos dopo il bacio shock dato da Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), alla giocatrice Jenni Hermoso durante la premiazione della Spagna dopo aver vinto il Mondiale femminile.

Il caso ha avuto subito una fortissima risonanza mediatica e tante voci dal mondo dello sport spagnolo e non hanno chiesto le dimissioni ed una forte squalifica per il presidente della RFEF che venerdì scorso aveva annunciato che non si sarebbe fatto da parte. Una decisione che ha portato a gravi conseguenze, una su tutte la sospensione di Rubiales per 90 giorni da presidente della RFEF inflittagli dalla FIFA.

La stessa RFEF, inoltre si sta tutelando ed all’unanimità i presidenti delle federazioni territoriali hanno chiesto a Rubiales di tornare sui suoi passi e di dimettersi in maniera immediata. Eccezion fatta per la famiglia, con la madre che ha addirittura iniziato uno sciopera della fame davanti ad un chiesa, tutti sono contro Rubiales e sono concordi sul fatto che una persona del genere vada allontanata come richiesto anche dalle calciatrici della nazionale spagnola, con la Hermoso in prima linea.

La giocatrice ha negato più volte la versione di Rubiales secondo cui lei avrebbe acconsentito al bacio e chiede che venga fatta giustizia. Giustizia che vuole anche la FIFA che nelle ultime ore sta pensando di infliggere una maxi squalifica a Rubiales, distruggendo di fatto la propria carriera.

Quanto fatto dal presidente della RFEF Luis Rubiales durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili è da condannare senza se e senza ma e qualsiasi giustificazione non è tollerabile. Il presidente della Federcalcio spagnola deve pagare pesantemente per l’errore commesso, lo gridano in coro tantissime voci del mondo del calcio e dello sport in generale, ed anche la FIFA ne è convinta.

Caso Rubiales, la FIFA fa sul serio: pronta una squalifica storica

Secondo il Daily Mail, il massimo organo calcistico mondiale ha preso in maniera molto seria quanto accaduto e sta valutando di infliggere a Luis Rubiales una maxi squalifica di 15 anni per tenerlo il più lontano possibile dal mondo del calcio. Una maxi squalifica che porrebbe fine alla carriera del presidente della RFEF, al momento già sospeso per 90 giorni da tutti i suoi incarichi dalla stessa FIFA.

Anche il governo spagnolo ha voluto prendere le distanze da Rubiales, sospendendo qualsiasi tipo di collaborazione e ciò ha portato la RFEF a denunciare lo stesso governo all’UEFA che, tuttavia, sta osservando l’evolversi della situazione e si è ancora esposta in maniera ufficiale.

Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, pure l’UEFA ha voltato le spalle a Rubiales, ignorando la lettera di denuncia della RFEF e darà un verdetto definitivo una volta che la Spagna avrà preso la sua decisione ufficiale. Appare però difficile che Rubiales possa continuare a stare nel mondo del calcio ed è sempre più probabile che alla fine sarà rimosso in maniera definitiva da tutti i suoi incarichi sia in ambito nazionale che in ambito europeo