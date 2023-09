Scambio lampo in Serie A: Sensi porta il mediano

La Serie A non ha fatto parlare di sé per grandi colpi, questa estate, ma c’è ancora tempo, e l’Inter sta pensando a uno scambio con Sensi.

Si lavora alle ultime operazioni di mercato, ormai quasi in extremis, in Serie A, e tra le squadre più attive c’è ovviamente l’Inter. I nerazzurri hanno chiuso il colpo Pavard dal Bayern Monaco, che sistemerà la difesa di Simone Inzaghi, ma manca ancora un tassello per completare la rosa. Infatti l’allenatore ex Lazio avrebbe chiesto a Marotta ancora un centrocampista, e il dirigente starebbe pensando di sfruttare l’uscita di Stefano Sensi per raggiungere il nuovo obiettivo.

Nonostante l’arrivo di Frattesi, alla linea mediana nerazzurra manca ancora qualcosa, e ciò è facilmente intuibile anche solo guardando il saldo degli acquisti e delle cessioni. In questo settore del campo, nei mesi scorsi hanno lasciato Brozovic e Gagliardini, ma è arrivato un solo vero rinforzo. Il reparto sarebbe dovuto essere completato da Samardzic, ma l’operazione è naufragata, e adesso Marotta deve trovare una soluzione, facendo i conti con un budget ridotto.

Per questo motivo è emersa l’idea di ricorrere uno scambio con Sensi, giocatore molto stimato ma troppo soggetto a infortuni. Il centrocampista di 28 anni non rientra nei piani di Inzaghi, ma vuole giocare, e per questo potrebbe lasciare l’Inter, trovando un’altra sistemazione in Serie A. Cosa peraltro successa di frequente negli ultimi tempi, con i prestiti a Sampdoria e Monza. Proprio la buona stagione in Brianza è un ottimo biglietto da visita per il giocatore, che può facilitarne la cessione.

Sensi pedina di scambio in Serie A: l’Inter punta il talento del Sassuolo

Il giocatore individuato per lo scambio con Sensi è Maxime Lopez, il 25enne mediano francese del Sassuolo che in questi anni si è affermato come uno dei migliori del campionato italiano. Le due società hanno ottimi rapporti, e il giocatore si integrerebbe bene con Frattesi, suo ex compagno di squadra. Grande sponsor dell’idea è l’agente Pini Zahavi, che con i nerazzurri ha appena concluso l’affare Pavard, e che ha subito suggerito l’arrivo di un altro suo assistito in casa Inter.

Dal canto suo, Sensi va in scadenza a fine stagione, e nell’ottica di avere chance di giocare da titolare, un ritorno al Sassuolo non sarebbe affatto una brutta idea. L’operazione quindi è in piedi e fattibile, anche se ancora non c’è stato il definitivo via libera. Soprattutto perché Inzaghi pensava a un centrocampista più fisico per completare la sua rosa, e con Maxime Lopez dovrebbe adeguarsi a un tipo di giocatore differente.