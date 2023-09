Dybala-Lukaku coppia da Scudetto? Gli altri “gemelli del gol”

La coppia Lukaku-Dybala fa già impazzire i tifosi della Roma, sarà da capire se avranno l’amalgama giusta per conquistare lo scudetto.

Si incrociano nuovamente le strade del belga e della Joya, che potevano essere addirittura scambiati tre stagioni fa e ora si ritroveranno a guidare l’attacco della Roma, puntando direttamente il titolo italiano.

Tutti i tifosi della Roma sono impazziti di gioia, l’arrivo nella Capitale del centravanti tanto atteso ha scatenato l’ambizione giallorossa. Di certo non si nasconde Josè Mourinho, che ha ottenuto ora tutti i rinforzi richiesti e non avrà più alibi: la Roma dovrà puntare allo scudetto.

La nuova coppia del gol formata da Lukaku e Dybala sarà quella che dovrà far sognare i tifosi, un misto di potenza e raffinatezza, la forza dirompente e la fantasia al potere. Possono far bene insieme, ripetere le gesta di altre storiche coppie da gol viste in Italia.

L’arrivo di Lukaku a Roma ha scatenato i tifosi a Ciampino, ma anche la street art già ha dato il suo contributo con un bel murales dedicato al belga. Che difenderà gli stessi colori in nazionale e in campionato, avrà così nuove motivazioni con la sua numero 90. I tifosi potranno essere al sicuro, insieme a Dybala faranno divertire l’Olimpico e hanno già avuto partner simili. Dybala e Higuain nella Juve hanno fatto scintille, vincendo tre scudetti e sfiorando una Champions League.

Lukaku e Dybala, sulla scia di altri grandi

Argentini e bianconeri insieme, la coppia formata dalla Joya e dal panzer ex Napoli, ora ritirato dal calcio, funzionò molto bene, dimostrando come Dybala possa giocare con un attaccante dal fisico possente per girargli intorno e far perdere le tracce ai difensori avversari.

La stessa cosa possiamo dire del belga andando a vedere l’altro lato del duo, prendendo ad esempio la coppia Lukaku-Martinez che funzionò benissimo con Antonio Conte. Basterà riguardare qualche derby del passato per accorgersi dell’alchimia tecnica e tattica.

I tifosi della Roma hanno ricordati importanti in fatto di gol, da Totti-Batistuta che vinsero lo scudetto nel 2001, alla storica coppia Pruzzo-Graziani degli anni Ottanta (ma che era ben diversa dall’attuale). Coppie d’oro che nel calcio italiano ci sono sempre state nel corso degli anni, solitamente chi ha avuto un duo formidabile ne ha tratto il massimo. Pensiamo anche a Del Piero-Trezeguet, che fecero razzia in bianconero di gol e gare epiche, ma anche all’alchimia speciale tra Sheva e Inzaghi.