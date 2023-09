Giuntoli vira a Verona: colpo Juve in prospettiva

Il mercato della Juventus può vedere un colpo per il futuro della squadra bianconera: la gemma è finita nel mirino di Giuntoli

Dopo un biennio di delusioni quasi totali, la Juventus è chiamata a rilanciare il progetto bianconero affidato ancora una volta a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, nonostante negli ultimi mesi non siano mancate le critiche, è stato confermato, forte anche di un ricco contratto firmato fino al 2025.

Ma la novità più importante in quel di Torino è stata sicuramente la firma di un nuovo direttore sportivo, strappato nientemeno che ai grandi rivali del Napoli. Quel Cristiano Giuntoli che con le sue idee e la conoscenza totale del mondo del calcio, anche in ambito giovanile, ha costruito negli ultimi anni una squadra in grado di regalare alla tifoseria partenopea uno Scudetto che mancava da ben 33 anni.

Adesso è la Juventus a ‘godersi’ il dirigente che ha già messo a segno diversi movimenti. Tra entrate, conferme ed uscite, la nuova Juventus è stata ormai plasmata. Ma ancora qualcosa potrebbe muoversi, con un colpo che parla di futuro e prospettiva e che farebbe certamente felice lo stesso Allegri.

Baby gioiello in Serie A: lo prende la Juve

Il Mercato della Juventus ha parlato di affari al presente, giocatori già pronti ed in grado di contribuire alla buona riuscita della stagione appena cominciata. Questo è vero. Ma è altrettanto vero che Cristiano Giuntoli, a Napoli oltre che ai tempi del Carpi, ha dimostrato di essere uno dei maggiori scopritori di giovani talenti sparsi per l’Europa.

In tal senso, uno dei profili che potrebbe effettivamente intrigare il ds della ‘Vecchia Signora’ è molto giovane, gioca in Italia e rischia seriamente di stuzzicare il dirigente bianconero in ottica futura. Si tratta di Filippo terracciano, tornante classe 2003 cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Hellas Verona, fino al salto in prima squadra la scorsa estate. Il 20enne è sotto contratto fino all’estate 2026 con i gialloblù che davanti ad una richiesta formale da parte della Juventus potrebbero fare fatica a tarpare le ali a Terracciano.

Per la difesa a 3 di Allegri, il giovane talento sarebbe sicuramente l’ideale: grande corsa e dinamismo in mezzo al campo, con un buon supporto non solo in fase offensiva ma anche in quella di non possesso. Tra campionato e Coppa Italia quest’anno Terracciano ha già accumulato 3 apparizioni, con 235′ in campo. Staremo a vedere se arriverà l’eventuale affondo della ‘Vecchia Signora’ per uno dei giovani talenti più apprezzati del panorama italiano.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI